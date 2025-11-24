Pogoda w grudniu poważnie zaskoczy! Nowa analiza synoptyka. „Wystrzał” temperatury!

Najnowszą długoterminową prognozę pogody, która sięga do 9 grudnia, przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Zgodnie z przewidywaniami pierwsza połowa tygodnia będzie upływała w zmiennej aurze – chociaż z przewagą pochmurnego nieba.

Należy spodziewać się zarówno opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, jak również samego śniegu, a im bliżej końca tygodnia opady w wielu regionach Polski mogą stawać się bardziej obfite. Do Polski napłyną polarne masy powietrza. Temperatura w ciągu dnia będzie utrzymywać się na poziomie od 0 do 2 stopni Celsjusza, a w nocy może być od -4 do -6 stopni.

Prognoza na początek grudnia 2025. Nowa analiza synoptyka. „Wystrzał” temperatury!

W pierwszym tygodniu grudnia należy spodziewać się ocieplenia. „Zaznaczy się cyrkulacja strefowa, a pogoda w Polsce kształtowana będzie zarówno przez układy niskiego ciśnienia znad północnej i zachodniej Europy, jak i układy wyżowe z południa i wschodu” – czytamy na portalu tvn24.pl.

Temperatura może wzrosnąć na zachodzie Polski nawet do 10 stopni Celsjusza. W związku z tym pokrywa śnieżna w większości kraju stopnieje. Warstwa białego puchu może utrzymać się jedynie na wschodzie i południu, ale i tutaj pojawia się spory znak zapytania. Ocieplenie nie potrwa jednak długo, a w dniach 7-9 grudnia termometry będą wskazywać od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Długoterminowe prognozy pogody. Jest poważne „ale”

Trzeba też mieć świadomość, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który już jakiś czas temu opublikował eksperymentalną prognozę na zimę 2025/2026.

