Polacy ocenili decyzję Nawrockiego. Wyraźny podział w sondażu

W piątek 9 stycznia Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, w tym ustawę wdrażającą tzw. DSA – Digital Services Act, czyli unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych. Celem aktu miało być zwiększenie bezpieczeństwa internautów i ograniczenie dostępności nielegalnych treści w internecie, ale też wzmocnienie pozycji użytkowników wobec gigantów cyfrowych.

Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, w którym głowa państwa wyjaśniła powody swojej decyzji. Jak zaznaczył Karol Nawrocki, wirtualna rzeczywistość niesie za sobą wiele zagrożeń i dlatego sprawa wymaga roztropnego, skutecznego i mądrego uregulowania.

Nawrocki zawetował głośną ustawę. „Wolność znika krok po kroku”

– I właśnie dlatego nie wolno było jej zniszczyć złymi wrzutkami legislacyjnymi. Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą – powiedział Karol Nawrocki.

– Chcę, aby to mocno wybrzmiało: sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella „Rok 1984”. Autor pisał o mechanizmie władzy, który najpierw przejmuje kontrolę nad językiem, nad informacją, a w końcu nad myśleniem obywateli – kontynuował. – Jeśli władza decyduje, co jest „prawdą”, co „dezinformacją”, kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku – pod pozornymi szczytnymi hasłami bezpieczeństwa, dobra wspólnego czy ochrony najsłabszych – mówił dalej.

Co Polacy myślą o decyzji Nawrockiego? Podział w nowym sondażu

Pracownia SW Research przeprowadziła dla rp.pl sondaż, w którym sprawdzono, jakie jest nastawienie Polaków. „Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?” – takie pytanie zadano respondentom.

31 proc. odpowiedziało twierdząco, a 30,6 proc. jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Co ciekawe, 19,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie, a 18,8 proc. zadeklarowało z kolei, że w ogóle nie słyszało o sprawie.

