Tak Polacy oceniają Nawrockiego, Tuska i Czarnka. Tylko u jednego więcej pochwał niż krytyki

W najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla portalu Stan 360 sprawdzono, jak Polacy oceniają trzech polityków: Przemysława Czarnka, Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Najgorsze wieści z badania płyną dla byłego szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W przypadku polityka, którego Jarosław Kaczyński namaścił na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przeważają negatywne opinie. 57,9 proc. respondentów wystawia Czarnkowi krytyczną recenzję, 20,5 proc. – ocenia go dobrze, a 21,6 proc. – ani dobrze, ani źle.

Polacy o Czarnku, Tusku i Nawrockim. U prezydenta pozytywna tendencja

Jeśli chodzi o premiera, stosunek krytycznych do pozytywnych opinii wynosi: 47,2 proc. do 30 proc. 22,8 proc. ankietowanych działania szefa polskiego rządu ocenia neutralnie. W przypadku Karola Nawrockiego tendencja się odwraca. 48,8 proc. respondentów dobrze ocenia głowę państwa, 36,4 proc. – źle, a 14,8 proc. – ani dobrze, ani źle.

W ostatnich dniach zarówno prezydent, jak i premier budowali własną narrację wokół SAFE. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę, która wprowadza wspomniany program. – Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział prezydent w wygłoszonym orędziu.

Do słów Karola Nawrockiego błyskawicznie odniósł się Donald Tusk. „Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd!” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Dzień później na nadzwyczajnym posiedzeniu gabinet Donalda Tuska przyjął uchwałę, która upoważnia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego do reprezentowania polskiego rządu oraz podpisania w jego imieniu umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, która zostanie zaciągnięta na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Badanie zostało przeprowadzone przez OGB w dniach od 11 do 16 marca 2026 roku z wykorzystaniem metody wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie liczącej 1000 osób.

Czytaj też:

Ta ocena zniknie ze szkół? Polacy podpowiadają MEN. Miażdżące wyniki sondażu dla „Wprost”Czytaj też:

Fortel Kaczyńskiego ws. Czarnka? Polacy podzieleni. Nowy sondaż dla „Wprost”