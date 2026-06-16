Taki jest prywatnie Kaczyński. Jego kuzyn ujawnił kulisy. Wspomniał o finansach

Jarosław Kaczyński wciąż nie mieszka w swoim domu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości opuścił nieruchomość na warszawskim Żoliborzu kilka miesięcy temu ze względu na gruntowny remont w drugiej części bliźniaka i hałasy, które generowały prowadzone tam prace. Obecnie mieszka u swojego brata ciotecznego Jana Marii Tomaszewskiego.

Z najnowszych ustaleń „Super Expressu” wynika, że Jarosław Kaczyński może nie wrócić do swojego domu nawet przed końcem roku. To zupełnie inna perspektywa niż ta, o której kilka tygodni temu pisał „Fakt”, wskazując, że prace postępują w kierunku zakończenia remontu. Pierwotnie zakładano, że potrwają do czerwca 2026 r.

Jarosław Kaczyński mieszka u kuzyna. „Po pracy też jest w pracy”

Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego w kilku zdaniach opowiedział, jak mieszka im się razem. – Jarek mieszka u mnie za darmo, jest jak w rodzinie, pomagamy sobie, jest ok – powiedział Jan Maria Tomaszewski „Super Expressowi”. Prezes PiS ma być mało aktywny „w gościach”, bo poświęca się pracy. – Po pracy też jest w pracy. Bardzo dużo pracuje. Czyta również książki – wymienił Jan Maria Tomaszewski. W innej rozmowie podkreślał, że każdy ma swoją pracownię. On sam maluje, a Jarosław Kaczyński pisze i czyta. – Dobrze się nam razem mieszka – podsumował wątek.

Kilka miesięcy temu „Fakt” dotarł do nowej właścicielki połówki bliźniaka, którego druga część należy do Jarosława Kaczyńskiego. Została zapytana o powód zakupu akurat tej nieruchomości. — Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania — tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami.

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