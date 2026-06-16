Ziobro grzmi po działaniach Żurka. „Uruchomił krucjatę zemsty”

„Gdy Waldemar Żurek zachłysnął się władzą, uruchomił otwartą krucjatę zemsty. Teraz bezczelnie mści się na żonie prezydenckiego ministra – cenionej prokurator, szanowanej za profesjonalizm i skuteczne rozbijanie mafii VAT-owskich” – napisał Zbigniew Ziobro na swoim profilu na X.

„Nie mógł Waldemar Żurek wybaczyć ministrowi Boguckiemu, że ten regularnie miażdżył go merytorycznie w Sejmie, więc postanowił uderzyć poniżej pasa – w jego rodzinę. Zdegradował też doświadczonego prokuratora, który odważył się chcieć postawić zarzuty jego skorumpowanej przyjaciółce, Ewie Wrzosek, za bezprawne działania wokół mediów publicznych” – dodał były minister sprawiedliwości.

W ocenie polityka PiS, „Waldemar Żurek macha prokuratorską brzytwą jak zaślepiony władzą mściwy aparatczyk”. „Taka polityczna ślepota i osobista wendetta już nie tak długo nie będą żadną okolicznością łagodzącą” – podsumował.

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