CBA w mieszkaniu radnej KO. „Sugerowanie mojej winy nie ma uzasadnienia”
Udostępnijdodaj Skomentuj

CBA w mieszkaniu radnej KO. „Sugerowanie mojej winy nie ma uzasadnienia”

Dodano: 
Anny Glijer
Anny Glijer Źródło: gov.pl/web/wody-polskie-lublin
CBA sprawdziło telefon lubelskiej radnej KO Anny Glijer. Polityk podkreśliła, że nie zostały jej postawione żadne zarzuty.

We wtorek 16 czerwca CBA przeszukało m.in. siedzibę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Portal Jawny Lublin podał, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w LUW byli zainteresowani telefonami miejskiej radnej klubu prezydenta Krzysztofa Żuka oraz jej sekretarki. Anny Glijer nie było jednak w pracy, dlatego agenci pojawili się w jej mieszkaniu dzień później. Sprawa związana jest z czynnościami, które CBA podjęło w połowie stycznia.

Wówczas w kilku lokalizacjach zatrzymano siedem osób, w tym zastępczynię prezydenta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta, a także przedsiębiorców z branży eventowej. Urzędnicy usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i wywierania bezprawnego wpływu na postępowania dotyczące udzielania zamówień publicznych. Wiceprezydent Lublina miała przyjąć łapówkę w postaci biletów typu VIP.

CBA u lubelskiej radnej KO Anny Glijer. Polityk zabrała głos

Chodziło o zakłócanie przebiegu postępowania dotyczącego organizacji Strefy Kibica Euro 2024 nad Zalewem Zemborzyckim w klubie Playa Marina. Działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego są związane z zalewem i firmą, która organizuje wydarzenia. Glijer jesienią 2024 r. zorganizowała w Playa Marina swoje 40. urodziny. Radna podkreśliła, że nie zostały jej postawione żadne zarzuty i nie ma w prowadzonym śledztwie żadnego statusu.

Glijer w oświadczeniu zapewniła, że impreza miała charakter całkowicie prywatny i sfinansowała ją z własnych środków. Przekonywała, że nie ma to żadnego związku ze sprawą. Działania radnej mają stanowić „element standardowej współpracy z organami wyjaśniającymi”. „Sugerowanie mojej winy nie znajduje żadnego uzasadnienia i narusza moje dobra osobiste. W ramach czynności sprawdzono mój telefon komórkowy oraz zweryfikowano dokumentację w urzędzie” – podsumowała.

Czytaj też:
Były poseł zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo Prokuratury EuropejskiejCzytaj też:
CBA zainteresowało się „Czystym Powietrzem”. A nabór trwa

Opracował:
Źródło: Jawny Lublin / cba.gov.pl