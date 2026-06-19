Nowy wątek ws. Kacprzyka. Oświadczenie majątkowe zaskakuje

Do tej pory o lekarzu Dawidzie Kacprzyku, radnym dzielnicy Ursus, pisano w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zwracano uwagę, że przepracował tam w 2025 roku ponad 4 tys. godzin i uzyskał bardzo wysokie wynagrodzenie.

Nie tylko Szpital Południowy. Kacprzyk pracował też w Szpitalu Bródnowskim

Teraz jednak dochodzą nowe informacje, rzucające więcej światła na jego pracę. „Fakt” dowiedział się, że od 5 lutego 2026 roku Kacprzyk współpracował także z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim. Na podstawie umowy cywilnoprawnej, realizowanej w ramach działalności gospodarczej, wykonywał obowiązki lekarza, a także czynności w zastępstwie zakładowego koordynatora świadczeń zdrowotnych. Przepracował w placówce 732 godziny.

Ze względu na konstrukcję systemu opieki zdrowotnej w Polsce, łączenie pracy w kilku szpitalach nie jest dla lekarzy sprawą wyjątkową. Problem jednak w tym, kiedy liczba godzin przekracza granice zdrowego rozsądku. Pojawiają się bowiem pytania o przemęczenie lekarza, które prowadzić musi do osłabienia koncentracji, a w rezultacie naraża pacjentów na błędy medyczne. Dodajmy do tego jeszcze obowiązki Kacprzyka jako radnego i związaną z tym aktywność publiczną polityka.

Oświadczenie majątkowe Dawida Kacprzyka

Z oświadczenia majątkowego polityka za 2025 rok wynika, że uzyskał on 1 595 932,20 zł dochodu ze świadczenia usług medycznych w ramach swojej działalności gospodarczej. Dodatkowo uzyskał on:

56 349,28 zł z umowy zlecenia,

17 214,82 zł z umowy o pracę,

dietę radnego, w tym 36 tys. zł niepodlegające opodatkowaniu i 2676,12 zł podlegające PIT.

Łącznie jego dochody przekroczyły 1,67 mln zł. W oświadczeniu nie rozdzielono dochodów z działalności gospodarczej na poszczególne szpitale. Nie wiemy więc, ile lekarz zarobił w Szpitalu Południowym. Wiadomo natomiast, że posiadał on mieszkanie o powierzchni 61,31 mkw. warte ok. 900 tys. zł, oszczędności na kwotę ponad 730 tys. zł oraz samochód Porsche Panamera 4 z 2025 r. Nie miał przy tym zobowiązań pieniężnych na kwotę wyższą niż 10 tys. zł.

Po nagłośnieniu sprawy w Szpitalu Południowym, władze Warszawy zleciły w placówce audyt. Szpital skierował też do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczącego niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Z informacji miasta wynika, że sam Kacprzyk skorygował 33 faktury za okres od końca stycznia 2025 r. do połowy czerwca 2026 r. i zwrócił szpitalowi około 500 tys. zł. Jego przypadkiem zajmuje się obecnie samorząd lekarski.

Czytaj też:

Afera WSP zatacza coraz szersze kręgi. Cały zarząd szpitala odwołanyCzytaj też:

W KO narasta wściekłość po ujawnieniu afery. „Nazwiska wyciekną”