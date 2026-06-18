Afera WSP zatacza coraz szersze kręgi. Cały zarząd szpitala odwołany

Nową prezeską zarządu placówki ma zostać Aneta Gomółka-Siembora. Trzaskowski przedstawił ją jako specjalistkę z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej głównym zadaniem ma być współpraca z instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do których — według wpisu prezydenta Warszawy — miało dochodzić w zarządzaniu placówką. „Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie” — napisał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapowiedział też dalsze działania. „W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje — także personalne. Kolejne decyzje niebawem” — przekazał.

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