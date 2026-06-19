Ziobro ujawnił, gdzie przebywa. Sąd przekazał nowe informacje

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiło oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, w którym były minister informuje, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i podaje miejscowość swojego pobytu.

Jak przekazała "Faktowi" Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, trwają ustalenia co do faktycznego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd zwrócił się w tej sprawie do Prokuratury Krajowej.

- Do sądu wpłynął także wniosek obrońcy ściganego o nieuwzględnienie wniosku o wydanie ENA, do którego zostało dołączone oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, w którym deklaruje, że przebywa na terenie USA, gdzie jest jego aktualne miejsce pobytu, wskazuje miejscowość, w której ma przebywać oraz twierdzi, że na teren USA wjechał legalnie - przekazała Anna Ptaszek.

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