Szefowa Prokuratury Europejskiej w Polsce pod lupą PK. Problematyczna zgoda Święczkowskiego

Prokuratura Krajowa od 2024 r. prowadzi śledztwo ws. ryczałtów mieszkaniowych pobieranych przez prokuratorów w czasach PiS. Postępowanie toczy się w sprawie, na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Pierwsze decyzje procesowe mogą jednak zapaść jeszcze w tym roku i dotyczyć m.in. szefowej Prokuratury Europejskiej w Polsce Grażyny Stronikowskiej. Chodzi o ryczałty mieszkaniowe.

Śledztwo Prokuratury Krajowej ws. Grażyny Stronikowskiej. Chodzi o dodatek mieszkaniowy

Wcześniej przysługiwały one prokuratorom oddelegowanym do pracy poza macierzystą jednostką i miały pokryć im koszty wynajmu mieszkania. Po reorganizacji prokuratury w 2016 r. prokuratorzy PK, przyjeżdżający do centrali w Warszawie z całej Polski i mający tu stałe miejsce pracy, wskazywali miejsce zamieszkania poza stolicą, a potem otrzymywali ryczałty. Decyzję w tej sprawie podejmował ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

W tym czasie nie było przepisów sankcjonujących proceder. Ustawę po perturbacjach zmieniono ostatecznie w 2018 r. Stronikowska miała pobierać ryczałt mimo posiadania mieszkania w Warszawie. W 2016 r. wystąpiła o zgodę na miejsce zamieszkania poza stolicą wskazując Gdańsk. Tam również prokurator miała mieszkanie, była zameldowana i koncentrowało się tam życie osobiste. Po miesiącu wystąpiła o zwrot kosztów zamieszkania w Warszawie.

Miała mieszkanie w Warszawie, brała na nie ryczałt. Wcześniej dostała w PK korzystną pożyczkę

We wniosku Stronikowska przyznała, że ma mieszkanie w stolicy, a koszty jego utrzymania, czynsz i kredyt, wynoszą około trzy tysiące złotych. Przez dwa lata pobrała w ten sposób 72,9 tys. zł. W 2015 r. prokurator dostała w PK pożyczkę mieszkaniową na korzystnych warunkach na kwotę 200 tys. zł. Współfinansowała z niej zakup mieszkania w stolicy. Stronikowska pożyczkę spłaciła w 2023 r. Miesięczna rata wynosiła 2 861.

PK sprawdza, czy beneficjenci ryczałtów przekroczyli uprawnienia dla uzyskania korzyści majątkowej i wyłudzenia. Wobec prokurator będzie można rozważyć postępowanie o charakterze dyscyplinarnym. W śledztwie badany jest jeszcze wątek, czy po nowelizacji ustawy w 2018 r. były podstawy do wypłacania ryczałtów.

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