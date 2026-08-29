Wojsko ogłosiło pełną gotowość do działania. Oświadczenie ministra

Wojska Obrony Terytorialnej podniosły gotowość do reagowania na skutki gwałtownej pogody. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, decyzja ma związek z prognozowanymi długotrwałymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Ma jednak skrócić czas reakcji i umożliwić szybkie uruchomienie sił oraz sprzętu tam, gdzie pomoc okaże się potrzebna.

Do sześciu godzin skrócono czas wezwania żołnierzy z brygad WOT w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Żołnierze z brygad małopolskiej oraz zachodniopomorskiej mogą zostać wezwani w ciągu 24 godzin. Podwyższona gotowość ma obowiązywać przez dwie doby.

Alert RCB: możliwe podtopienia w trzech województwach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz części województwa lubuskiego. Ostrzeżenie dotyczy intensywnych opadów i burz prognozowanych na 28 i 29 sierpnia.

RCB wskazuje na ryzyko podtopień. Apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i stosować się do poleceń służb. W Lubuskiem komunikat trafił m.in. do mieszkańców Zielonej Góry oraz powiatów żagańskiego, żarskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego i wschowskiego.

IMGW ostrzega przed burzami, gradem i ulewnym deszczem

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Alert pierwszego stopnia wydano dla Opolszczyzny oraz części województw śląskiego i łódzkiego. Podczas burz może spaść od 30 do 40 mm deszczu, lokalnie nawet 55 mm. Porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h, miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami obejmują również województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz wschodnią część warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam opady do 40 mm i wiatr w porywach do 65 km/h. Alerty mają obowiązywać do sobotniego poranka.

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