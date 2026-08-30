Młodzi zasypali Nawrockiego pytaniami. Jedno było niewygodne

„Przyszłość.pl” to dwudniowe wydarzenie zorganizowane 29 i 30 sierpnia na terenie Rezydencji Prezydenta RP w Juracie. Według organizatorów po raz pierwszy miejsce to zostało otwarte dla młodych Polaków. W pierwszej edycji spotkania uczestniczy około 800 osób. Karol Nawrocki zapowiadał, że chce poznać potrzeby młodego pokolenia i spojrzeć na świat z jego perspektywy. Najważniejszym punktem pierwszego dnia była sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem, przeprowadzona na scenie ustawionej na plaży.

Karol Nawrocki o przyszłości Polski i dialogu z rządem

Prezydent przekonywał, że zadaniem jego pokolenia jest budowanie przyszłości Polski z wyraźnie słyszalnym głosem młodzieży. Odpowiadał również na pytania dotyczące relacji z premierem i Radą Ministrów. Jak zaznaczył, między prezydentem a rządem powinien istnieć dialog.

Nawrocki zapowiedział też kontynuację inicjatywy. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie zrobić drugiego spotkania wokół przyszłości kraju – powiedział. Kolejna edycja może zostać zorganizowana w innym miejscu i zgromadzić nawet trzy tysiące uczestników.

Ministrowie rozmawiali z uczestnikami

W wydarzeniu wzięli udział prezydenccy ministrowie, którzy spotykali się z młodzieżą w poszczególnych strefach. Karol Rabenda podkreślił, że jego głównym celem są rozmowy z uczestnikami i wymiana opinii o Polsce. Zapowiedział też udział ministrów we wszystkich przygotowanych aktywnościach.

Jak podaje Interia, na miejscu pojawiła się również pierwsza dama. Korzystała ze strefy sportowej i pozowała do zdjęć z uczestnikami.

Koncerty, debata i strategiczna gra BBN w Juracie

Program otworzył koncert Skolima, po którym wystąpił WonerS. Przemysław Babiarz wygłosił wykład „Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, poświęcony m.in. wychodzeniu ze strefy komfortu.

Uczestnicy mogli wysłuchać debaty „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?”, zobaczyć pokaz gotowania prezydenckiego szefa kuchni Łukasza Miecznikowskiego oraz wziąć udział w zajęciach sportowych. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało grę decyzyjną dotyczącą reakcji na hipotetyczną agresję zbrojną na Polskę.

Pierwszy dzień zakończył koncert pianistów Hyo Lee i Hyuka Lee, którzy wykonali utwory Fryderyka Chopina przy zachodzącym słońcu.

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