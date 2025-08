Wicepremier dla „Wprost”: Mam nadzieję, że Nawrocki będzie czerpać z Kwaśniewskiego

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i oficjalnie został prezydentem Polski.

Następca Andrzeja Dudy wygłosił orędzie, w czasie którego poruszył wiele wątków politycznych.

– Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z podziałami politycznymi, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych czy partyjnych emocji. Te mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą – jako prezydenta Polski – mnie interesować. Będę głosem narodu, wiernym swojemu programowi, to wszystkim gwarantuję – zapewniał.

Nawrocki nawiązał również do kwestii praworządności. Wyraźnie zaznaczył, że w tej kwestii będzie walczyć z dotychczasowym kursem rządu Donalda Tuska. – Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności. Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy, w którym art. 7 Konstytucji mówiący o tym, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest, niestety, regularnie łamany – stwierdził.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Jaka będzie „jego” Polska? Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiada

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z „Wprost” odpowiedział na pytanie, jaka będzie Polska Karola Nawrockiego.

– Oby była dobra dla wszystkich Polaków, żeby łączyła, a nie dzieliła, żeby to była prezydentura zwracająca uwagę na sprawy najważniejsze z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, czyli na bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że będzie dobra współpraca z rządem i że prezydent nie będzie chciał wywołać w Polsce wojny politycznej, wetując wszystkie ustawy.

Jak podkreślił, „ręce do współpracy są wyciągnięte”.

– Rząd będzie współpracował. Wie, na czym polega kohabitacja. Aleksander Kwaśniewski pokazał, jak to się robi. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki będzie czerpać z prezydentury Kwaśniewskiego i szukać kompromisu – spuentował wicepremier.

Czytaj też:

Stylizacja Marty Nawrockiej przykuła uwagę. Znana projektantka: Trochę przypomina strój Melanii TrumpCzytaj też:

Ważna chwila Karola Nawrockiego. Zabrakło bliskiej dla niego osoby