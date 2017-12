Kornel Morawiecki: Syn prosił mnie o błogosławieństwo na ten nowy czas

Marszałek senior, mówiąc o przeszłości swojego syna, zaznaczył, że jest dumny, że jego syn był doradcą premiera Tuska. – Uważam, że każdy polski obywatel powinien – tak jak umie najlepiej – doradzać premierowi. Chciałbym, żeby on znalazł sobie takiego doradcę, jakim on był dla premiera Tuska – zaznaczył Kornel Morawiecki. Polityk dodał, że cieszy się z rekomendacji PiS dla jego syna. Jak zaznaczył, jego zdaniem „będzie to dobre zarówno dla Polski, jak i dla niego”. – Ja myślę, że jego osoba i działanie będą bardziej jednoczyły Polaków i Europejczyków – wskazał marszałek senior.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem, po tym, jak premier Beata Szydło złożyła rezygnację, Komitet Polityczny wysunął kandydaturę Mateusza Morawieckiego na premiera. Kim jest człowiek, który stanie na czele rządu?

Kim jest Mateusz Morawiecki?

Mateusz Morawiecki ma 49 lat. W 1992 roku uzyskał dyplom z historii, którą ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Dokształcał się m.in. na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie w Hamburgu. W 1995 roku zdobył dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W następnych latach angażował się w przedsięwzięcia biznesowe i polityczne. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w negocjacjach warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jako członek zespołu ministerialnego. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej.

W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Zachodnim, gdzie w kolejnych latach był doradcą prezesa zarządu, a następnie dyrektorem banku. W 2001 roku, po połączeniu Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, wszedł w skład zarządu Banku Zachodniego WBK, a od maja 2007 roku pełnił funkcję prezesa tej instytucji. W 2010 powołano go w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

Z posady prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK zrezygnował 9 listopada 2015 roku, gdy wszedł w skład rządu Beaty Szydło. Początkowo objął resort rozwoju i stanowisko wicepremiera. We wrześniu 2016 roku został superministrem, stając na czele resortu finansów oraz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Od 2008 r. do objęcia stanowiska wicepremiera i Ministra Rozwoju był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Natomiast w 2015 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest synem Kornela Morawieckiego. Ma żonę i czwórkę dzieci.