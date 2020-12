NA ŻYWO: Sejm debatuje nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego

W Sejmie po długim bloku głosowań (izba niższa rozpatrywała 452 poprawki Senatu do tzw. tarczy branżowej, blok został przerwany i ma być wznowiony później) ruszyła debata nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zanim zajęto się tym wnioskiem na sali sejmowej, był on opiniowany przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji, która wyraziła negatywną opinię na jego temat. Same obrady były burzliwe, co opisywaliśmy już na Wprost.pl.

Wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Relacja

22:51 Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Po oklaskach prezes PiS otrzymał kwiaty od posłanek Prawa i Sprawiedliwości. 22:50 Posłowie i posłanki zagłosowali w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.



"Za" było 216 parlamentarzystów, "przeciw" 233, wstrzymał się jeden. Nie głosowało 10 posłów.



Tym samym Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Kaczyńskiego. 22:47 Głosowanie nad wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego! Nawet marszałek Sejmu Elżbieta Witek odnotowała "gwałtowne rozbudzenie" parlamentarzystów. 22:33 Według sejmowego harmonogramu powinno być już po bloku głosowań, jednak Sejm rozpatruje nadal senackie poprawki do tzw. tarczy branżowej, było ich ponad 450. Sejm już część z nich rozpatrywał po godz. 17, ale ze względu na wniosek o wotum nieufności, przerwano blok głosowań.



Właśnie rozpatrzono poprawkę nr 447. 22:13 Posłowie i posłanki dalej głosują nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do tzw. tarczy branżowej. 22:00 Z harmonogramu Sejmu wynika, że najpewniej około godz. 22.30 zakończą się głosowania, w tym te dotyczące odwołania Jarosława Kaczyńskiego. 21:51 Sprawdzono kworum, marszałek Witek wraca do głosowań nad poprawkami Senatu do tzw. tarczy branżowej. 21:46 Posłowie zajmują miejsca, obrady przejęła marszałek Elżbieta Witek, zaraz wznowione zostaną głosowania. 21:35 Do głosowania nad wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego ma dojść w bloku głosowań. Zarządzono przerwę w obradach na 10 minut. 21:34 Premier Mateusz Morawiecki dziękuje Jarosławowi Kaczyńskiemu za jego zasługi dla Polski. - To właśnie droga Jarosława Kaczyńskiego spowodowała, że żyjemy dzisiaj w normalniejszym kraju, który ma szansę na bycie silnym - mówi.



- Dlatego na koniec chciałem powiedzieć, panie prezesie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję panu i pana świętej pamięci bratu - dodaje premier i kończy swoje wystąpienie. 21:33 - Powiem wam, dlaczego wychodzi z was taki kompleks. Dlaczego wszystko chcecie przykryć kłamstwem, kpiną i drwiną. Wy musicie i chcecie za Polskę i za polskość przepraszać, bo dla was polskość to nienormalność. A dla Jarosława Kaczyńskiego - za Polskę trzeba dziękować. Dziękować Bogu, pokoleniom, każdej matce - mówi premier Mateusz Morawiecki. 21:29 - Podejście Jarosława Kaczyńskiego odmieniło los polityki i społeczeństwa. Przywróciło siłę Polsce - mówi premier.



Mateusz Morawiecki kpi z opozycji, która miała bać się lustracji, dekomunizacji albo słowa "naród" (bo może być nacjonalizmem). 21:26 - Pan jest pajacem sejmowym, cały czas pan przeszkadza! - zwraca się do któregoś z posłów wicemarszałek Sejmu. 21:23 Mateusz Morawiecki wspomina, że w 2015 roku to Jarosław Kaczyński miał rację, gdy sprzeciwiał się przyjmowaniu uchodźców do Polski. 21:19 Premier dalej podsumowuje sukcesy rządu, za którymi stoi także Jarosław Kaczyński. Mówi m.in. o 500+. - Dziękujemy panie premierze - zwraca się do prezesa PiS.



- Ci, którzy byli najsłabsi, odzyskali swoją godność - seniorzy, matki samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawni, bezrobotni, mali przedsiębiorcy - mówi. 21:17 Mateusz Morawiecki w Sejmie wylicza dokonania rządów Prawa i Sprawiedliwości, m.in. spadek bezrobocia i zadłużenia zagranicznego. - Za to trzeba panu premierowi (Kaczyńskiemu - red.) trzeba podziękować - mówi.



- 44 proc. wzrost eksportu, no rzeczywiście skandal! Rzeczywiście horrendum - kpi Morawiecki.



twitter.com 21:12 - Wizja Jarosława Kaczyńskiego jest wizją, która stawia Polskę na 1. miejscu. A wasza wizja jest wizją bardzo wielu błędów, przeinaczeń, patologii i niedoskonałości w czasach III RP - mówi premier Mateusz Morawiecki.



Premier mówi, że Lech i Jarosław Kaczyński mieli zupełnie inne wizje Polski, różne od tych "Michnika i Urbana". - Małej, miałkiej, (Polski - red.) Michnika i Urbana - mówi. 21:10 Jarosław Kaczyński zakończył przemówienie, rozległy się oklaski z ław PiS. Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki, mówiąc: - Wasz wniosek to nie jest wniosek o jego odwołanie. To próba zdezawuowania pewnej wizji Polski, którą prezes Jarosław Kaczyński proponuje.



- Wasza postawa świadczy o tym, że nie tylko jesteście opozycją totalną, ale także partią zewnętrzną wobec polskich interesów, polskiej racji stanu - dodaje szef rządu. 21:07 Jarosław Kaczyński zestawia apele o udział w demonstracjach ze swoim apelem o obronę kościołów.



Wicemarszałek Sejmu upomina Sławomira Nitrasa, którego słychać co jakiś czas. - Potem będzie pan płakać, by panu wstrzymać karę - kwituje Terlecki.



twitter.com 21:05 Kaczyński w Sejmie wspomina, że była "przyjaźń polsko-radziecka", która była w rzeczywistości podporządkowaniem Polski.



Nagle słychać okrzyk jednego z posłów: - Nie przeszkadzaj chamie! 21:03 - Otóż, rzeczywiście, z polskich sądów uciekła sprawiedliwość. Tylko to są wasze sądy, to pan Nejman mówił, co to za sądy - mówi Kaczyński. Posłowie dopytują, o kogo chodzi, a prezes PiS odpowiada, że nie miał na myśli Sławomira Neumanna. 21:01 - Wy uważacie, że na pożegnanie. Ja uważam inaczej, a zdecydują ci, którzy tutaj siedzą i setki tysiące innych. A kiedy będą wybory? Wy lubiliście się odwoływać do Konstytucji, ona o tym decyduje. (Wybory - red.) Będą w 2023 roku - mówi Jarosław Kaczyński.



Prezes PiS apeluje do opozycji o "cierpliwość". - Ogromna większość z tego, co zostało tutaj powiedziane, to ogromne pomieszania absurdów, kłamstw - mówi. Jarosław Kaczyński kpi, że postać, którą opozycja na debacie przedstawiała, nie istnieje.



- Nie potraficie zrozumieć tego, że ktoś może kierować się interesami Polski, a nie interesami grupek - dodaje. 20:59 Na mównicy jest wicepremier Jarosław Kaczyński, nie rozpoczyna przemowy, bo posłowie skandują "Jarosław".



Po chwili zaczyna od stwierdzenia że liczy, że opozycja pozwoli mu powiedzieć kilka słów. 20:55 Na mównicy Hanna Gill-Piątek, posłanka związana z ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni. - Ogrom krzywd wywołanych przez pana politykę przeraża i przytłacza - mówi parlamentarzystka i dodaje, że Kaczyński stał się symbolem "zbrukania ideałów" ruchu "Solidarności".



- Panie prezesie, czas na emeryturę (...). Pan stał się nieznośnym wujkiem, który nie chce wyjść z imprezy - kwituje Gill-Piątek.



- Nie ma pan prawa ciągnąć nas ze sobą do piekła. (...). Niech pan tę przyzwoitość i skróci nam cierpienia (chodzi o wcześniejsze odejście ze stanowiska - red.) - mówi Gill-Piątek i apeluje o rozpisanie nowych wyborów. 20:52 Wicemarszałek Terlecki prosi jedną z posłanek, by "przestała świecić". Chodzi zapewne o flesz w telefonie. - Jakby pani mogła wyłączyć reflektor - mówi.



- Pani poseł chce was oświecić! - dorzuca Sławomir Nitras. 20:51 Robert Winnicki opisuje, że obecne rządy PiS to "kontynuacja najgorszych patologii III RP, SLD, Platformy Obywatelskiej". Winnicki deklaruje ponownie: - Jarosław Kaczyński do dymisji.



Artur Dziambor z Konfederacji zabiera głos po Winnickim. - Jak to jest piastować najbardziej fikcyjne stanowisko w tym rządzie? (...). Pan jest w rządzie tylko po to, by dbać o bezpieczeństwo Mateusza Morawieckiego - zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego. 20:48 Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki zaczyna wystąpienie od słów: - Kaczyński do dymisji, mówiłem to jako pierwszy z tej mównicy. (...). Nie tylko za to, że jest to sztucznie utworzone stanowisko.



- Jarosław Kaczyński odpowiada za brutalne działania policji, toczka w toczkę za czasów Donalda Tuska podczas Marszu Niepodległości. Identyczne zachowania, identyczne procedury - mówi. 20:45 - Słuchacie radykałów, którzy chcą wyprowadzić Polskę z UE - mówi do PiS Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Koalicja Polska mając na pierwszym miejscu pomyślność obywateli, będzie "za" tym wnioskiem - deklaruje lider PSL. 20:43 Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina hasło PiS "Słuchać Polaków, zmieniać Polskę". - Jak słuchacie Polaków, to wiemy po liczbie protestów i liczbie grup społecznych, które w nich uczestniczą - mówi.



Szef PSL wylicza, że PiS podzieliło naród, zawłaszcza historię. - Ale co najgorsze, dla wierzących, próbujecie każdego dnia zawłaszczyć Kościół. Najprostsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez PiS - grzmi lider ludowców. 20:41 - Jarosław Kaczyński zamiast budować bezpieczeństwo, a jest dziś architektem przemocy - mówi poseł Gawkowski i zapowiada, że Lewica zagłosuje za odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego. 20:39 Krzysztof Gawkowski z Lewicy podsumowuje szereg wydarzeń wokół protestów po wyroku TK ws. aborcji. Zarzuca Kaczyńskiemu, że gdy nasiliły się protesty, schował się za policjantami.



- Wysyła pan uzbrojone po zęby oddziały policji (na protestujących - red.) - mówi poseł. Gawkowski wystawił na mównicę tablicę z napisem "Wrogowie systemu Kaczyńskiemu". Są na niej nazwiska młodych ludzi, którzy mieli ucierpieć przez aparat państwa. 20:36 Głos zabiera posłanka KO Urszula Zielińska, która wskazuje, że odbyło się około 3,5 tys. protestów od momentu, gdy Jarosław Kaczyński wszedł do rządu.



- Weto dla pana, panie premierze, "tak" dla Polski, "tak" dla Unii - mówi Zielińska i wyciąga flagę UE. 20:34 - Za wszystko pan odpowie, teraz już formalnie, jako wicepremier. Pewnie jeszcze nie dziś, ale już niedługo - mówi posłanka Wielichowska. 20:32 Teraz na mównicy Monika Wielichowska z klubu KO. Wylicza, że Jarosław Kaczyński boi się społeczeństwa, kobiet. - Władza topi miliony w Szpitalu Narodowym - wyrzuca rządzącym.



Posłanka mówi, że to Jarosław Kaczyński wyprowadził ludzi na ulice w trakcie pandemii. Wytyka wicepremierowi, że krzyczał do opozycji, że ta ma "krew na rękach". 20:30 Sylwester Tułajew z PiS grzmi z mównicy: - Ręka podniesiona na policjanta, to ręka podniesiona na polskie państwo. A wy (opozycja - red.) braliście w tym nikczemnym ataku udział!



Wicemarszałek Terlecki upomina posła, by kończył. Tułajew mówi po chwili: - Rada: mniej o prezesie i PiS, a więcej o Polsce. 20:27 W obronie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego występuje poseł PiS Sylwester Tułajew. Zarzuca opozycji, że ta zajmuje się wyłącznie Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością.



- W waszym wniosku nazwisko Kaczyński pada blisko 50 razy, a "Polska" czy "Polacy" znacznie, znacznie mniej. To najlepsze podsumowanie, o co w tym wszystkim chodzi - mówi.



- Zgłoszony przez opozycję wniosek jest bezzasadny i niemerytoryczny. Nie macie do zaproponowania nic, poza atakiem i polityczną awanturą. Jesteście nadal totalną opozycją bez pomysłu i planu - mówi Tułajew. 20:26 Poseł Adam Szłapka domaga się głosu, ponieważ twierdzi, że Zieliński mówił nieprawdę o wydarzeniach na komisji. Wicemarszałek Terlecki nie daje mu głosu i kwituje: - Pan Budka też kłamał i nic z tego nie wynikło. 20:22 Poseł Jarosław Zieliński z Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji na mównicy. Ma przedstawić opinię komisji na temat wniosku o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego. - Wniosek jest chybiony, (komisja - red.) zaopiniowała go negatywnie - mówi.



Zieliński dodaje, że w trakcie komisji przedstawiciel wnioskodawców, czyli poseł Adam Szłapka, "posuwał się do gróźb". - Tym wnioskiem chcecie odreagować swoje frustracje, przegrane wybory - wylicza poseł Zieliński. 20:20 - Nawet jeśli dziś posiadacie tu większość, to na ulicach polskich miast jej nie macie. Polsce potrzebne są nowe wybory i dołożymy wszelkich starań, by to jak najszybciej Polacy rozliczyli Jarosława Kaczyńskiego - tymi słowami Borys Budka kończy swoje wystąpienie w Sejmie. 20:17 - Pan kończy karierę polityczną jako postać groteskowa, okazał się pan być tym wszystkim, z czym obiecywał pan walczyć. To pan stworzył prawdziwy układ, stał się symbolem elit oderwanych od rzeczywistości, to pan uczynił Polskę słabą i odizolowaną - mówi Borys Budka o Jarosławie Kaczyńskim.



Lider PO mówi, że Polacy i Polki "obudzili się" i chcą mieszkać w innym kraju. Budka kreśli teraz wizje tego, jakiej Polski chcą obywatele. - Przepraszamy. My też nie jesteśmy bez winy. Zbyt długo pozwalaliśmy, by Jarosław Kaczyński wodził nas za nos - mówi.



- Daliśmy sobie przyprawić gębę "totalnej opozycji" i "antyPiS-u" - mówi Budka, a wtedy na sali słychać gromki śmiech z ław klubu PiS. 20:15 - Urządził pan sobie na ulicach Polski rekonstrukcję stanu wojennego - mówi Borys Budka.



Budka porusza kilkanaście wątków, atakuje Jarosława Kaczyńskiego za rozpętanie wojny z UE czy współpracę z Viktorem Orbanem, którego nazywa człowiekiem Władimira Putina. - Za to wszystko będzie pan rozliczony, pana czas się skończył. To już jest koniec. To wiedzą już politycy Zjednoczonej Prawicy. Oni często buntują się przeciwko panu, nie tylko w prywatnych rozmowach z nami, ale jawnie - mówi Budka. 20:12 Borys Budka z sejmowej mównicy zarzuca rządzącym, że nie przygotowali kraju na drugą falę pandemii koronawirusa. - Zajmowaliście się samymi sobą - kwituje i dodaje: - Premier Kaczyński wybrał przepychanki i walki o stołki zamiast doposażyć szpitale i zająć się tym, do czego powołani są odpowiedzialni politycy.



- Od 6 października tego roku, jedyną osobą, której poprawiło się bezpieczeństwo, to pan - rzuca lider PO do Jarosława Kaczyńskiego. Polityk wyrzuca prezesowi PiS, że rozpętał "piekło" kobietom, nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. 20:10 Głos zabiera Borys Budka, przedstawiciel wnioskodawców. Zaczyna od wspomnienia, że w listopadzie zmarło 47 tys. osób więcej. - To osobiście obciąża pana, panie premierze Kaczyński, bo to pan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków - mówi Budka, na sali słychać głosy sprzeciwu.



- Chciałbym, aby te liczby śniły się panu po nocach - dodaje lider PO. 20:08 Tę część obrad poprowadzi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na sali są też już niektórzy członkowie rządu. Rozpoczęła się debata nad wyrażeniem wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. 20:04 Mimo zapowiedzi marszałek Elżbiety Witek, debata nie zaczęła się punktualnie. Posłowie i posłanki zabierają na razie miejsca na sali. 19:52 Przerwa w obradach do godz. 20, głosowania przerwane i za kilka minut, zgodnie z harmonogramem, ma wystartować debata nad wotum nieufności. 19:50 Debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego jest zaplanowana na godz. 20.



Na razie trwają jeszcze głosowania nad poprawkami Senatu do tzw. tarczy branżowej. Izba wyższa zgłosiła ich ponad 450, a blok głosowań rozpoczął się po godz. 17. Możliwe jest więc, że debata rozpocznie się trochę później. 19:41 Jeszcze przed rozpoczęciem debaty nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego lider PO Borys Budka w Polsat News przekonywał: - Jarosław Kaczyński stracił większość w sercach i umysłach Polaków. Blisko 70 proc. wyborców chce, żeby został odwołany ze swojej funkcji.

Wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego – zarzuty opozycji

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera odpowiedzialnego za służby opozycja złożyła 19 listopada tego roku. Wotum nieufności to w zasadzie wniosek o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego z pełnionej funkcji.

Głównym zarzutem, który powtarza się w uzasadnieniu wniosku, jest wątek protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak czytamy:

Jarosław Kaczyński, jako Wiceprezes Rady Ministrów, odpowiedzialny jest za politykę rządu w tej materii i ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za szereg zaniechań, w tym za uczynienie z Trybunału Konstytucyjnego instrumentu realizacji celów swojej działalności politycznej. Jarosław Kaczyński, jako Wiceprezes Rady Ministrów, ponosi również odpowiedzialność za to, że setki tysięcy Polek i Polaków z różnych krańców Polski zmuszonych zostało do protestowania.

Opozycja wyliczała również, że Jarosław Kaczyński „nie potrafił zareagować na szerzącą się falę zakażeń koronawirusem” czy „nie podjął negocjacji z demonstrantami”.