Szymon Hołownia z propozycją uchwały ws. Putina. „Rozpoczynamy zbieranie podpisów”

„Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod projektem uchwały polskiego parlamentu, która nazywa Putina wprost zbrodniarzem wojennym i wzywa parlamenty innych krajów, również Parlamentu Europejskiego, do podjęcia takiej uchwały” – poinformował Hołownia na Twitterze.

W tekście czytamy m.in., że „Sejm RP wzywa wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy do wsparcia wszelkimi środkami, wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania ich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami” w celu pociągnięcia do odpowiedzialności Władimira Putina, członków Rady Bezpieczeństwa Rosji oraz dowódcy sił zbrojnych tego kraju za zbrodnie popełniane podczas wojny na Ukrainie.

Lider Polski 2050 podczas konferencji prasowej w Sejmie mówił, że uchwała będzie wzorowana na tej przyjętej przez Senat USA. W środę Demokraci i Republikanie zgodnie poparli rezolucję nazywającą Putina zbrodniarzem wojennym.

twitter

Hołownia: Faszystowski reżim Putina

Podczas konferencji Hołownia przypomniał, że uznanie niepodległości tzw. Republik Ługańskiej i Donieckiej okazało się wstępem do dramatycznej wojny i ludobójstwa. – Znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Widzimy, co przez te trzy tygodnie zbrodniczy, faszystowski reżim Władimira Putina zrobił narodowi ukraińskiemu, zrobił wolnej Ukrainie – mówił.

Przewodnicząca koła parlamentarnego Polski 2050 Hanna Gill-Piątek zaapelowała, by wszystkie siły w Sejmie solidarnie poparły uchwałę. – Jesteśmy w stanie zrobić to w duchu jedności i współpracy ponad podziałami. Liczę na to, że ta uchwała zostanie złożona i przyjęta podczas następnego posiedzenia Sejmu – dodała.

„Po tym się już Putin nie podniesie” – skomentował inicjatywę na Twitterze aktywista Jan Śpiewak. Pomysłowi przyklasnął za to przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Gawkowski.