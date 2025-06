Pierwsze w historii exposé Donalda Tuska. Najdłuższe w historii III RP

W środę premier wygłosił exposé w Sejmie. To kolejne takie jego wystąpienie.

Pierwszy w historii rząd Donalda Tuska powołano w 2007 roku. 9 listopada 2007 prezydent Lech Kaczyński desygnował go na prezesa Rady Ministrów i powierzył mu misję sformowania rządu.

Pierwszy rząd Donalda Tuska. Najdłuższe exposé w historii

Rada Ministrów została przez prezydenta powołana i zaprzysiężona 16 listopada 2007. Tydzień później, 23 listopada, premier Donald Tusk wygłosił swoje pierwsze, historyczne exposé i złożył wniosek do Sejmu o udzielenie wotum zaufania.

Było to najdłuższe exposé w historii III RP – trwało 3 godziny i 7 minut. O czym mówił Donald Tusk 18 lat temu?

Rząd w latach 2007-2011. Najważniejsze punkty

Jednym z postulatów premiera była obniżka podatków. Tusk powiedział w 2007 roku:

– Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie (...) stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych.

Obietnicy tej rządowi nie udało się dotrzymać. W 2010 roku podjęto decyzję o tymczasowej podwyżce jednej ze stawek VAT z 22 proc. do 23 proc. Przez kilkanaście lat żaden z późniejszych premierów nie zdecydował się na wycofanie tej zmiany.

W 2007 roku premier mówił również o rozwoju polskiej sieci dróg.

– (...) Przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie miast, głównych aren mistrzostw Europy 2012, siecią szybkich dróg – powiedział w parlamencie. Gospodarzy Euro2012 nie udało się połączyć ekspresówkami, pomimo przyspieszenia rozbudowy budowy dróg przez rząd PO-PSL.

Premier mówił również o zadłużaniu się kraju.

– Dług publiczny nie może narastać w takim tempie, jak do tej pory – powiedział podczas wystąpienia w Sejmie. Przez 4 lata pierwszego rządu Donalda Tuska zadłużenie wzrosło jednak o ponad 300 mld zł (do prawie 55% PKB). W dużej mierze spowodowane to było globalnym kryzysem.

Kolejny temat to armia zawodowa.

– Nie będziemy czekać do następnej kadencji Sejmu z uzawodowieniem wojska. Nie zadowala nas propozycja poprzedniego rządu, aby pełną profesjonalizację sił zbrojnych osiągnąć dopiero w roku 2012. Armia zawodowa jest potrzebna Polsce jak najszybciej, bo zmienił się charakter zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa – powiedział Donald Tusk. Odpowiednie ustawy zostały przez Sejm uchwalone w latach 2008-2009. Zlikwidowano pobór i powołano do życia Narodowe Siły Rezerwowe.

