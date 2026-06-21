Media ujawniły wytyczne dla polityków PiS-u. Na celowniku afera wokół KO

Wirtualna Polska dotarła do tzw. “przekazu dnia”, który centrala PiS-u przekazywała członkom partii. Zawarto w nim pytania oraz wypowiedzi, które powinny być powtarzane w mediach. Mają one atakować Koalicję Obywatelską, ponieważ dotyczą 28-letniego radnego PO Dawida Kacprzyka oraz prowadzonych przez niego działań w warszawskim szpitalu.

Ujawniono “przekaz dnia PiS-u”

Politycy mają m.in. pytać o to, „jak to się stało, że 28-letni radny PO, bez kompetencji (bo bez specjalizacji), został szefem SOR-u” , a także, „jak to możliwe, że radny w godzinach pracy na SOR-ze prowadził działalność polityczną, a szpital płacił mu za ten czas” .

W programach z udziałem polityków KO członkowie ugrupowania mają też dopytywać, „kto z warszawskich polityków korzystał z saloniku VIP” .

Jak podała WP, przedstawiciele PiS-u powinni również powielać w mediach wiele przygotowanych wcześniej wypowiedzi. Mają zwracać uwagę m.in., że” „w państwie Tuska brakuje pieniędzy na leczenie Polaków, ale są pieniądze dla ludzi PO. Pacjenci czekają miesiącami na kolonoskopię, gastroskopię, tomograf czy rezonans, a wg doniesień medialnych, politycy KO mieli korzystać w Szpitalu Południowym z saloniku VIP, szybkiej ścieżki i badań poza kolejką”.

Wskazano także, aby podkreślali, że ostatnie wydarzenia „to symbol całej patologii rządów Platformy: dla zwykłych ludzi kolejki, odwołane badania i niedofinansowane szpitale; dla swoich – luksusowe warunki, fast track i publiczne pieniądze” .

„Za 1,6 mln zł można byłoby wykonać około 2 tys. badań kolonoskopowych. Zamiast pieniędzy na diagnostykę dla pacjentów, mamy gigantyczne wynagrodzenia dla działacza Platformy” – mają też mówić członkowie partii Kaczyńskiego.

Politycy PiS-u powinni również żądać ujawnienia nazwisk polityków, którzy byli „obsługiwani poza kolejką, kiedy zwykłym pacjentom odmawia się terminów i świadczeń” .

W tym tonie wypowiadał się ostatnio m.in. poseł PiS-u Łukasz Kmita w nagraniu opublikowanym w serwisie X.

PiS zapowiada działania po ujawnieniu afery związanej z warszawskim szpitalem

Politycy muszą też zapowiadać, że przeprowadzą kontrole poselskie w polskich szpitalach. „Sprawdzimy, czy podobne mechanizmy funkcjonują także w innych placówkach zarządzanych przez ludzi Platformy i jej samorządowe zaplecze” – mają mówić przedstawiciele PiS-u.

Następnie politycy zamierzają „skierować zawiadomienia do właściwych organów” . „Ta afera pokazuje prawdziwą twarz rządu Tuska: publiczna służba zdrowia jest w kryzysie, pacjenci są upokarzani kolejkami, a ludzie Platformy ustawiają sobie szybkie ścieżki i wielkie pieniądze” – napisano w „przekazie dnia”.

Według doniesień WP działacze PiS-u dostali też wytyczne, aby żądać odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak wiadomo, Karol Nawrocki podjął już decyzję w tej sprawie.

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