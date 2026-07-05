Wyciekł list Kaczyńskiego. Prezes wydał konkretne wskazówki dla posłów PiS, „by blokować Tuska”

Do treści listu prezesa PiS dotarła jako pierwsza Polska Agencja Prasowa (PAP). Jak wynika z ustaleń medialnych, dokument sporządzono 1 lipca br.

Wyciekł list Kaczyńskiego. Co napisał do polityków PiS-u?

Szef partii zwrócił uwagę, że od początku konfliktu między Moskwą a Kijowem „Polska i Polacy stali po stronie prawdy, po stronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy” . Stwierdził także, że to rząd Mateusza Morawieckiego „podjął bezprecedensowe działania, przede wszystkim o charakterze wojskowym, a także dyplomatycznym i humanitarnym” dotyczące pomocy Ukrainie.

Dodał też, że od 1991 roku „Polska czyniła bardzo wiele, by brzemię przeszłości nie obciążało relacji polsko-ukraińskich” . „Miało to wtedy głęboki sens, szczególnie w wymiarze geopolitycznym, kiedy to naród ukraiński, w nowoczesnym znaczeniu tego słowa, tworzył się na naszych oczach i wydawało się, że proces ten doprowadzi do odrzucenia przez naszych sąsiadów tego wszystkiego, co w ich przeszłości było złe, zbrodnicze i haniebne” – dodał, cytowany przez Interię.

Następnie uderzył w obecnego premiera, twierdząc, że „elity ukraińskie zostały w pewnym momencie wprowadzone w błąd przez proukraińską koalicję” . Według Kaczyńskiego „po 2023 roku w relacjach polsko-ukraińskich zaczął dominować dyktowany Tuskowi z Berlina coraz bardziej służalczy model jednostronnego podporządkowywania się interesom, czy wręcz zachciankom naszego wschodniego sąsiada” . Jego zdaniem skutki tego są teraz „katastrofalne” .

Prezes PiS o wstąpieniu Ukrainy do UE

Kaczyński napisał też, że Polacy stale ponoszą „wielkie finansowe koszty utrzymania ukraińskiego państwa i jego armii” , a w Kijowie doszło do „niesłychanie bezczelnego i pełnego pogardy aktu” . Nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnego imienia jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.

Następnie ocenił, że „Ukraina nie może zostać wpuszczona do UE, jeśli całkowicie nie odrzuci przyjętego dziś kierunku" . Dodał, że Polska „nie może pozwolić, by do tej wspólnoty wpuszczono banderyzm – jedną z najbardziej zbrodniczych i nieludzkich ideologii, która dziś (...) ma budować świadomość narodu ukraińskiego” .

Wezwał również członków PiS, aby „używać wszelkich dostępnych środków, by blokować działania rządu Tuska zmierzające do integracji Ukrainy z Unią Europejską na uprzywilejowanych warunkach” .

Prawica uderza w Ukrainę. Nie chce Kijowa w UE

Przypomnijmy, przedstawiciele partii Kaczyńskiego od dawna negują uczestnictwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Dariusz Matecki ostro wypowiadał się na temat Kijowa, a w serwisie X podkreślił, że Ukraina „z zakrwawionymi widłami do UE i NATO nie wejdzie” .

W podobnym tonie wypowiadał się też Przemysław Czarnek. – Ukraina dzisiaj, przez decyzje skorumpowanego Zełenskiego, stawia się poza kręgiem krajów cywilizowanych, a my tej cywilizacji będziemy bronić – grzmiał w Sejmie kandydat PiS na premiera.

Z kolei Konrad Berkowicz z Konfederacji napisał w serwisie X: „wstrzymać sprzęt, zakręcić kurek z kasą, zamknąć lotnisko w Jasionce, blokować każdą pożyczkę i dotację dla Ukrainy, zabrać im przywileje w Polsce i zamknąć dla nich granicę na wschodzie. Na końcu blokować im próby wejścia do UE. Zapewniam, że piorunem wyleczą się z banderyzmu” .

Czytaj też:

Mocny głos z Ukrainy ws. relacji z Polską. „To wielka przesada” Czytaj też:

Zełenski złagodził ton wobec Polski. Ważne spotkanie w Warszawie