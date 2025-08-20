Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce.
Mistrz zgarnie 10/10
Przygotujcie się na niezły miszmasz! Pytamy o geografię, Igę Świątek, polskie wokalistki i historię.
1 / 10 Rzeszów znajduje się w województwie:
lubelskim
podkarpackim
małopolskim
2 / 10 Ministrem obrony narodowej Polski jest:
Tomasz Siemoniak
Radosław Sikorski
Władysław Kosiniak-Kamysz
3 / 10 Przebój „Niech żyje bal” wypromowała:
Maryla Rodowicz
Doda
Natalia Kukulska
4 / 10 Na którym miejscu w rankingu WTA obecnie (20 sierpnia 2025 r.) znajduje się Iga Świątek?
pierwszym
drugim
trzecim
5 / 10 Kiedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego?
15 lipca
15 sierpnia
15 września
6 / 10 W jakim województwie znajduje się Poznań?
wielkopolskim
dolnośląskim
lubuskim
7 / 10 „Szampan”, „Królowa dram”, „Ale jazz” to piosenki, które są w repertuarze...
Sylwii Grzeszczak
sanah
Natalii Szroeder
8 / 10 Kadencja prezydenta RP trwa:
3 lata
4 lata
5 lat
9 / 10 Najdłuższą rzeką w Polsce jest:
Odra
Wisła
Warta
10 / 10 Jaki tytuł nosi hymn Polski?
Mazurek Dąbrowskiego
Mazurek Wybickiego
Mazurek Piłsudskiego
