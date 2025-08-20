Quizy

Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce.
Mistrz zgarnie 10/10

Przygotujcie się na niezły miszmasz! Pytamy o geografię, Igę Świątek, polskie wokalistki i historię.
1 / 10 Rzeszów znajduje się w województwie:

lubelskim
podkarpackim
małopolskim

2 / 10 Ministrem obrony narodowej Polski jest:

Tomasz Siemoniak
Radosław Sikorski
Władysław Kosiniak-Kamysz

3 / 10 Przebój „Niech żyje bal” wypromowała:

Maryla Rodowicz
Doda
Natalia Kukulska

4 / 10 Na którym miejscu w rankingu WTA obecnie (20 sierpnia 2025 r.) znajduje się Iga Świątek?

pierwszym
drugim
trzecim

5 / 10 Kiedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego?

15 lipca
15 sierpnia
15 września

6 / 10 W jakim województwie znajduje się Poznań?

wielkopolskim
dolnośląskim
lubuskim

7 / 10 „Szampan”, „Królowa dram”, „Ale jazz” to piosenki, które są w repertuarze...

Sylwii Grzeszczak
sanah
Natalii Szroeder

8 / 10 Kadencja prezydenta RP trwa:

3 lata
4 lata
5 lat

9 / 10 Najdłuższą rzeką w Polsce jest:

Odra
Wisła
Warta

10 / 10 Jaki tytuł nosi hymn Polski?

Mazurek Dąbrowskiego
Mazurek Wybickiego
Mazurek Piłsudskiego

