Quiz ortograficzny ze słowami na literę „k”.
Zgarniesz 10/10?
W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
kruszyć
krószyć
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
korzuch
kożuch
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
kuglować
kóglować
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
krużganek
krurzganek
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
konszahty
konszachty
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
kałamarz
kałamaż
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
kałuża
kałurza
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
karaluh
karaluch
