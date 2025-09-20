Quizy

Quiz ortograficzny ze słowami na literę „k”.
Zgarniesz 10/10?

W najnowszym quizie ortograficznym przygotowaliśmy dla Was 10 pytań. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

kruszyć
krószyć

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

korzuch
kożuch

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

kołnież
kołnierz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

kuglować
kóglować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

krużganek
krurzganek

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

konszahty
konszachty

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałamarz
kałamaż

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

kałuża
kałurza

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

karaluh
karaluch

