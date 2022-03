NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Wybuchy w okolicach Lwowa. Nowe informacje z 13.03

06:53 Atak na Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych w Starzyskach, 40 km od Lwowa i nieco mniej od polsko-ukraińskiej granicy potwierdzają Siły Zbrojne Ukrainy.



twitter.com 06:45 Wcześniej informowano o dwóch wybuchach we Lwowie. Miejscowy deputowany Igor Zinkiewicz pisał, że eksplozje to efekt działania obrony przeciwlotniczej, której udało się powstrzymać rosyjski ostrzał. 06:34 Mer Lwowa Andrij Sadowy pisze, że w kierunku Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych w Starzyskach Rosjanie wystrzelili osiem rakiet. Na razie nie ma jeszcze informacji o ofiarach.



06:27 W wyniku rosyjskiego nalotu uszkodzona została Ławra Świętogórska. W klasztorze przebywa 520 uchodźców, w tym około 200 dzieci. 06:20 Portal Ukraińska Prawda podaje, że tak w okolicach Lwowa nastąpił we wsi Starzyska. Celem było Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa Akademii Wojsk Lądowych. 06:02 Przed godz. 6 rano we Lwowie słyszane były wybuchy. Na razie nie wiadomo dokładnie, co się stało.