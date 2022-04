NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Trwa bitwa o Donbas. Rosja atakuje Azowstal w Mariupolu. Najnowsze informacje

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się bitwa o Donbas. Nowy rozdział wojny potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie we wtorek przypuścili szturm na hutę Azowstal w Mariupolu, gdzie ukrywają się obrońcy miasta i cywile: w dużej mierze kobiety, dzieci i osoby starsze. W mieście pozostaje nadal około 100 tys. cywilów.

Stany Zjednoczone zapowiadają kolejne sankcje, które mają uderzyć w rosyjski przemysł obronny. Prezydent Joe Biden rozmawiał we wtorek z sojusznikami, w tym z Andrzejem Dudą.

Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada obiecały dostarczyć Ukrainie kolejną broń ciężką.

Odbyła się piąta wymiana więźniów między Rosją i Ukrainą. Na Ukrainę wróciło 76 osób, w tym 60 wojskowych.

Śledzimy najnowsze informacje i relacjonujemy je dla Państwa.

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo

Najświeższe doniesienia z Ukrainy i ze świata znaleźć można w naszej relacji tekstowej.