NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Mariupol zagrożony epidemią. Nowe informacje z 18 maja

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy wojny z Ukrainą, Rosjanie niemal całkowicie zniszczyli Mariupol. WHO obawia się, że katastrofalny stan higieniczny w mieście, na który wpływa zniszczenie przez najeźdźców wodociągów, może spowodować epidemię cholery. Zaczęto przygotowywać szczepionki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w Cannes stwierdził, że „dziesiątki tysięcy Ukraińców są przetrzymywane w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej utworzonych na wzór nazistowski” .

. Wicepremier Rosji Marat Chasnulin zapowiedział odbudowę obwodu chersońskiego, który ma zająć „godne miejsce w rosyjskiej rodzinie” . Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Rosjanie planują przeprowadzenie pseudoreferendum i stworzenie republiki na tym obszarze.

. Już wcześniej pojawiały się pogłoski, że Rosjanie planują przeprowadzenie pseudoreferendum i stworzenie republiki na tym obszarze. Ukraina tymczasowo zawiesiła rozmowy pokojowe z Rosją. Od szczytu w Stambule nie osiągnięto żadnego postępu.



Najnowsze informacje znaleźć można w naszej relacji na żywo.

08:54 Około 100 cywilnych samochodów trafiło pod ostrzał rakietowy z «Gradów» podczas wyjazdu z Krzywego Rogu w kierunku Berysławia - informuje członek chersońskiej rady obwodowej Igor Josipienko. Jak podaje, co najmniej 3 osoby zginęły, wiele zostało rannych. 08:32 Część mieszkańców, którzy zostali w Mariupolu, poddaje się kompletnej propagandzie, okupanci rozpowszechniają fałszywe informacje i nie pozwalają ludziom wyjechać z miasta na terytorium kontrolowane przez władze ukraińskie - twierdzą legalne władze miasta. 08:18 Straż Graniczna przedstawiła najnowszy raport. Wynika z niego, że w ciągu minionej doby więcej osób wyjechało z Polski do Ukrainy, niż przyjechało z Ukrainy do Polski.



twitter.com 08:10 Prawowite władze Mariupola alarmują, że osoby, które zostały w mieście, żyją w próżni informacyjnej. Rosjanie manipulują nimi, kolportując fałszywe wiadomości o upadku Kijowa. Szacuje się, że w zrujnowanym mieście nadal żyje około 1/4 osób, które mieszkały w nim przed wojną. 07:53 Rosjanie zniszczyli jedyny na Ukrainie genetyczny bank roślin. Najeźdźcy ostrzelali budynek Instytutu Roślin im. Juriewa, w którym znajdował się zbiór nasion około 160 tys. gatunków roślin. Kolekcję gromadzono przez dziesięciolecia. Nie została zniszczona nawet podczas II wojny światowej. 07:34 Unia Europejska rozważa użycie zajętych aktywów rosyjskich oligarchów do odbudowy Ukrainy. Zdaniem szefa MSZ, już obecnie to koszt około 1,1 bln dolarów. 07:16 Przedstawiciele Komisji Europejskiej powtarzają, że płacenie za rosyjski gaz w rublach to łamanie sankcji nałożonych na ten kraj przez Unię Europejską. Gdy jednak pojawia się pytanie o konsekwencje, KE umywa ręce.





Mimo sankcji, handel z Rosją kwitnie. Zaskakujące stanowisko Komisji Europejskiej 06:57 Prezydent Wołodymyr Zełenski w trakcie nocnego przemówienia poinformował, że w trwającą misję ewakuacji wojskowych z Azowstalu zaangażowana jest armia ukraińska i wywiad. Wspomniał też o "najbardziej wpływowych międzynarodowych mediatorach". 06:48 Według chargé d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie Christiny Queen nie ma żadnego zagrożenia użyciem broni jądrowej przez Rosjan. - Mamy nadzieję, że Rosja nie zdecyduje się na ten krok. Na tym etapie nie widzimy żadnych oznak, że Rosja jest gotowa do użycia tej broni. I mamy nadzieję, że tak będzie dalej - mówiła w wywiadzie dla ukraińskiego 24 Kanału. 06:34 Amerykański think-tank Institute for the Study of War analizuje sytuację w Mariupolu. Zdaniem amerykańskich ekspertów, Rosjanie mogli zgodzić się na wymianę jeńców z Ukrainą za żołnierzy z Azowstalu i ewakuację rannych, by szybciej ogłosić, że zajęli miasto. Między 18 a 21 maja w mieście mają odbyć się organizowane w pośpiechu wyjazdy prasowe dla zagranicznych dziennikarzy. 06:30 Zaporoska administracja wojskowa poinformowała, że ukończona została budowa dwóch linii umocnień, które mają ochronić miasto przed ewentualnym rosyjskim szturmem. Do Zaporoża uciekły dziesiątki tysięcy uchodźców wewnętrznych, w tym wiele osób z Mariupola. 06:14 W Melitopolu partyzanci wyeliminowali wysokich rangą rosyjskich żołnierzy. Okupanci starają się ukryć tę sytuację, a jednocześnie gorączkowo poszukują członków ruchu oporu - podała miejscowa administracja.