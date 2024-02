Ten fragment wywiadu z Putinem obejrzało 2,3 mln osób. „Co się dzieje z jego nogą?”

Trucker Carlson, kontrowersyjny amerykański dziennikarz, spotkał się z 71-letnim Putinem na początku tygodnia – 6 lutego. W tym celu przyleciał do Moskwy. Wywiad był szeroko komentowany przez media na całym świecie.

Kontrowersyjny wywiad z Putinem. „Co się dzieje z jego nogą?”

W jego trakcie Putin powiedział m.in., że jeśli Ukraina przestanie otrzymywać wsparcie od Zachodu w postaci broni, to wojna skończy się w ciągu kilku tygodni. Powiedział też, że z pewnością Rosja nie przegra w wojnie. Padły niezwykle kontrowersyjnie stwierdzenia, jak np. to, że Ukraina „nie ma swojej państwowości”.

Pojawił się nawet wątek Polski, która rzekomo „współpracowała z Adolfem Hitlerem” przed wybuchem II wojny światowej. Putin powiedział również, że Rosja „nie ma interesu” w tym, by zaatakować Polskę, chyba że ta pierwsza zaatakuje Rosję. To samo tyczy się Łotwy czy innych krajów w NATO.

Na platformie X Anton Heraszczenko, który obejrzał i przeanalizował wywiad Truckera z Putinem, zwrócił uwagę na kończynę Putina. „Co się dzieje z jego nogą?” – zapytał internautów. Fragment z dziwnym zachowaniem prezydenta Rosji opublikował ponadto na swoim profilu, co odbiło się w sieci szerokim echem – obejrzało go blisko 2,3 mln użytkowników medium.

Co dokładnie dzieje się na wskazanym przez Heraszczenkę fragmencie? Wygląda to tak, jakby drżąca stopa Władimira Putina zaczęła mimowolnie unosić się ku górze, a ten, by zapanować nad nią, używa ręki, którą kładzie na kolanie. Przez całe nagranie w kilku momentach słychać też nerwowe odchrząkiwania prezydenta Rosji.

Putin miał zawał?

To nie pierwszy raz, gdy media spekulują na temat złego stanu zdrowia Putina. W drugiej połowie października na kanale „Generał SVR” na Telegramie pojawiły się informacje o rzekomym zawale głowy rosyjskiego państwa. Pewnego razu w nocy, do jego sypialni przyjść mieli ochroniarze, którzy usłyszeli dobiegający stamtąd hałas. Gdy przyszli, Putin miał już leżeć na podłodze.

„Konwulsyjnie wił się po podłodze, przewracając oczami. Natychmiast wezwano medyków, którzy dyżurowali w rezydencji, w jednym z sąsiednich pokoi. Lekarze przeprowadzili reanimację, wcześniej stwierdzili u prezydenta zatrzymanie akcji serca. Pomoc została udzielona na czas, serce zaczęło pracować, a Putin odzyskał przytomność” – informowano.

twitterCzytaj też:

Kolejna zmiana na czele ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski podjął decyzjęCzytaj też:

Polskie MSZ odpowiada na wywiad Władimira Putina. Zdemaskowano 10 kłamstw