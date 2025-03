Zełenski apeluje do partnerów. „Jesteśmy gotowi przekazać wszystkie informacje”

Przekazane informacje Wołodymyr Zełenski oparł na raporcie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego. „Jestem wdzięczny wszystkim ukraińskim jednostkom za ich odporność i skuteczność w niszczeniu okupanta” – pisze prezydent Ukrainy.

Zełenski o aktualnej sytuacji na froncie

Jak czytamy, sytuacja na kierunku pokrowskim ustabilizowała się. Inaczej jest w przypadku odwodu kurskiego. „Trwają działania naszych wojsk w niektórych rejonach obwodu kurskiego. Jednostki wykonują zadania dokładnie tak, jak jest to wymagane” – pisze Zełenski.

„Dzięki siłom ukraińskim w Kursku, znaczną część wojsk rosyjskich wycofano z innych kierunków. Nasze wojska nadal powstrzymują grupy rosyjskie i północnokoreańskie w Kursku. Nie ma mowy o okrążeniu naszych wojsk” – czytamy.

Prezydent Ukrainy stwierdza, że widoczne są obszary wzdłuż wschodniej granicy, gdzie armia rosyjska gromadzi siły. „To wskazuje na chęć uderzenia w nasz obwód sumski. Rozumiemy to i będziemy temu przeciwdziałać” – informuje Zełenski.

„Chciałbym, aby wszyscy partnerzy zrozumieli, co dokładnie planuje Putin, do czego się przygotowuje i co dokładnie zignoruje. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza nadal ignorować działania dyplomatyczne. Przedłużająca się wojna Rosji jest oczywista. Jesteśmy gotowi przekazywać naszym partnerom wszelkie realne informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy” – pisze prezydent Ukrainy.

Ukraina wycofuje wojska z obwodu kurskiego?

W sobotę rano pojawiły się informacje o tym, że siły obrony Ukrainy opuściły miasto rejonowe Sudża w obwodzie kurskim i odeszły w pobliże granicy rosyjsko-ukraińskiej. Przekazała je agencja Interfax-Ukraina.

Zaledwie dzień wcześniej kwestię wojsk ukraińskich w rosyjskim obwodzie kurskim komentował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „Doniesienia o rzekomym »okrążeniu« ukraińskich oddziałów w obwodzie kurskim nie odpowiadają rzeczywistości i są tworzone przez Rosjan w celach politycznych oraz w celu wywierania presji na Ukrainę i jej partnerów” – pisano w piątkowym komunikacie.

W tym samym komunikacie podkreślano, że „sytuacja nie zmieniła się znacząco w ciągu dnia”, oraz że „działania bojowe w obszarze operacyjnym zgrupowania wojskowego »Kursk« są kontynuowane”.

Zaznaczono jednak, że niektóre ukraińskie jednostki dokonały przegrupowania i wycofały się na bardziej korzystne pozycje obronne. „Groźba okrążenia naszych jednostek nie istnieje” – przekazano w piątek.

Czytaj też:

Trump po rozmowach z Putinem. „Bardzo dobre i produktywne”Czytaj też:

Rosjanin doprowadził do kolizji statków na Morzu Północnym? Stanie przed brytyjskim sądem