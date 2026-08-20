Współpracowniczka Zełenskiego podejrzewana o korupcję. Urzędniczka zabrała głos

W środę 19 sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał ze stanowiska zastępczynię szefa swojego biura. Jak donosiły tamtejsze media, Iryna Mudra podejrzewana jest o korupcję. Kobieta w czwartek 20 sierpnia postanowiła odpowiedzieć na informacje, pojawiające się na jej temat.

Korupcja w Ukrainie. Zełenski odwołał swoją współpracowniczkę

„Dziś rano przeprowadzono u mnie przeszukania, a następnie poinformowano mnie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wręczono wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego. Od razu zdementuję nieprawdziwe informacje, które już rozchodzą się w internecie: nikt mnie nie zatrzymał. Wraz z adwokatami spokojnie przygotowuję się do posiedzenia sądu” – informowała w oświadczeniu.

„Fragmenty rozmów, które są dziś publikowane wybiórczo i bez kontekstu, skomentuję po zapoznaniu się z materiałami sprawy. Platformy społecznościowe nie są miejscem, w którym ustala się prawdę. Wraz z adwokatami przedstawimy szczegółowe stanowisko, odnosząc się merytorycznie do każdego z zarzutów” – dodawała Mudra.

Ukraina. Operacja „Forrest Gump”

Przypomnijmy, że rolę zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy urzędniczka pełniła od marca 2024 roku. Jej odwołanie nastąpić miało na skutek specjalnej operacji, prowadzonej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz SAP w domu Mudrej oraz u deputowanego Wadyma Stolara.

Wcześniej NABU wydało komunikat na temat operacji pod kryptonimem „Forrest Gump”. „NABU i SAP zdemaskowały grupę osób, która zorganizowała i zapewniała legalizację środków pochodzących z przestępstwa. Chodzi o 150 mln hrywien w gotówce, które, według śledztwa, za pośrednictwem rachunków fikcyjnych firm zostały wprowadzone do legalnego obrotu w celu wpłacenia kaucji za jednego z uczestników organizacji przestępczej w sprawie »Midas«” – czytamy.

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