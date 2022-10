NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Rosja może sprowadzić nowy typ dronów

Prezydent Niemiec, który przybył dziś z wizytą do Kijowa, powiedział, że nie może się doczekać spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Moje przesłanie do narodu ukraińskiego brzmi: możecie liczyć na Niemcy!” – przekazał w oświadczeniu Frank-Walter Steinmeier. Informuje o tym Reuters.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa – podała we wtorek rano agencja AFP. Deutsche Welle zauważa, że to pierwsza wizyta prezydenta Niemiec w Ukrainie od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na ten kraj 24 lutego 2022 r. Wizyta prezydenta Niemiec miała się odbyć w ubiegły czwartek, ale odwołano ją z powodu ostrzałów Kijowa.