NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Zełenski: Musieliśmy zwrócić część sprzętu z Zachodu

9:50 W czasie wywiadu dla Associated Press prezydent Ukrainy ponawiał prośby Ukrainy o nowocześniejsze uzbrojenie, a także powiedział, że niektóre elementy dostarczone przez Zachód nie zadziałały. –Mamy wspaniałe decyzje w sprawie Patriotów, ale nie mamy ich naprawdę – powiedział. Dodał, że Ukraina potrzebuje 20 baterii Patriot do ochrony przed rosyjskimi rakietami, a nawet to może nie wystarczyć, „ponieważ żaden kraj na świecie nie został zaatakowany tyloma rakietami balistycznymi”. Słowa Zełenskiego cytuje Guardian. 9:47 Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu agencji Associated Press. Rozmowa została przeprowadzona w szczególnych warunkach, a wśród poruszonych tematów pojawiły się m.in.: walka o Bachmut, zaproszenie dla Xi Jinpinga do Ukrainy oraz działanie Władimira Putina, który ostatnią zapowiedzią może chcieć przysłonić dyplomatyczną porażkę. Zełenski rozszyfrował Putina? Prezydent Ukrainy bagatelizuje głośną wypowiedź Wojna w Ukrainie trwa od 399 dni. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

