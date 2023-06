NA ŻYWO: Ukraińcy zaatakowali rosyjskie pozycje. Z Berdiańska uciekają statki z łupami

15:10 Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace uważa, że ​​Ukraina ma w tym roku szansę na odbicie Krymu, anektowanego przez Rosję w 2014 roku. Powiedział to w wywiadzie dla "The Washington Post". 14:55 Nagi protest w Bazylice św. Piotra. Mężczyzna wtargnął na ołtarz



14:50 Orban nie daje szans Ukraińcom. Wzywa do zawieszenia broni



14:00 W odpowiedzi na nawoływania premiera Węgier Viktora Orbana do zawieszenia broni i przystąpienia do negocjacji pokojowych, ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało go, "by wreszcie zaczął potępić rosyjską agresję, domagał się od Moskwy zakończenia wojny i powrotu rosyjskiej armii na terytorium Rosji, przyłączył się do działań na rzecz międzynarodowej izolacji Rosji, a nie podważał jedności w UE". 13:34 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarządził pełną kontrolę schronów na terenie całego kraju. To reakcja na śmierć trzech osób w pobliżu zamkniętego schronu w Kijowie podczas ataku, do którego doszło w nocy z środy na czwartek. 13:23 W nocy drony zaatakowały na terytorium Rosji



13:06 Ukraińska armia uderzyła w pozycje Rosjan w porcie w Berdiańsku - poinformowała "Ukraińska Prawda" 12:43 Według Legionu "Wolność Rosji" we wsi Nowa Tawilżanka w obwodzie biełgorodzkim trwają walki.



twitter.com 12:03 - Agresja Putina na Ukrainę była kolosalną strategiczną porażką. (...) Rosja jest słabsza politycznie, wojskowo i gospodarczo, niż była przed agresją - ocenił sekretarz stanu USA Antony Blinken w czasie wizyty w Helsinkach. 11:24 Musimy być realistami i powiedzieć: W Wilnie to się nie wydarzy, nie stanie się to w najbliższym czasie - powiedział w rozmowie z "The Washington Post" minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, odnosząc się do perspektyw dołączenia Ukrainy do NATO. 11:09 Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, podał, że w walkach w Bachmucie zginęło co najmniej 20 tys. rosyjskich żołnierzy. 11:01 Pomimo ostrzeżeń, że dozbrajanie Ukrainy rozpocznie wojnę światową, Joe Biden nadal przesuwa granice Władimira Putina. To strategia, która niesie ze sobą ryzyko i nagrodę – zauważa „The Washington Post”.



Ryzykowna strategia Joe Bidena. Mimo ostrzeżeń wciąż przekracza „czerwone linie” Władimira Putina 10:49 Rosjanie przywieźli materiały wybuchowe do zakładów chemicznych na Krymie, szykują prowokację. Prawdopodobny wybuch spowoduje uwolnienie do atmosfery tysięcy ton substancji toksycznych, doprowadzi do śmiertelnego zagrożenia dla ludzi i środowiska - ostrzegł Ołeksandr Prokudin, szef administracji obwodu chersońskiego. 10:46 Skutki ataku dronów w obwodzie smoleńskim w Rosji.



twitter.com 10:19 Podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że nie widzi na tym etapie "pożytecznej dyskusji" z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, nie wykluczył jej w przyszłości. 10:00 Premier Węgier Viktor Orban wezwał Ukrainę i Rosję do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych, zanim dojdzie do kontrataku ukraińskiej armii. W rozmowie z węgierskim radiem stwierdził, że "rozpoczęcie wielkiej ofensywy wojskowej oznacza zorganizowanie krwawej wojny". 9:51 Gubernatorzy obwodów kurskiego, smoleńskiego i kałuskiego w Rosji oświadczyli, że w nocy doszło na tych terenach do ataków dronami. 9:32 W czwartek wieczorem w bazylice św. Piotra w Watykanie mężczyzna rozebrał się do naga i wszedł na główny ołtarz prawdopodobnie na znak protestu przeciwko wojnie na Ukrainie - poinformowała włoska gazeta "Il Messaggero". 9:15 Europejski Bank Inwestycyjny przekaże 50 mln euro Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy na budowę tymczasowych mostów. 8:47 W wyniku nocnego ataku rakiet i dronów na obwód kijowski ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko, a także uszkodzonych zostało pięć prywatnych domów i samochody. Ukraińska prokuratura poinformowała, że ranne dziecko ma 11 lat. 8:34 Akcje partyzanckie w obwodzie biełgorodzkim w Rosji przy granicy z Ukrainą można zakwalifikować jako rajdy - ataki na małą skalę zakończone planowanym odwrotem. Nie mają one na celu przejęcia kontroli nad terytorium - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). 8:26 Legion Wolność Rosji opublikował nagranie, w którym twierdzi, że jego partyzanci znajdują się na granicy rosyjskiej i "wkrótce" wejdą na jej terytorium.



twitter.com 8:08 Wiele osób w Kijowie ostatnią noc spędziło w schronach.



twitter.com 7:54 Ostatniej doby Ukraińcy zniszczyli 15 rosyjskich czołgów i 27 systemów artyleryjskich - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. 7:32 W rosyjskim nalocie artyleryjskim na obwód chersoński zginęli 5-letni chłopiec i jego dziadek.



twitter.com 7:25 Rosyjska armia posunęła się na północ od linii frontu Marjinki na obrzeżach Doniecka i linii frontu sprzed 2022 roku.



twitter.com 7:17 Szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow powiedział w wywiadzie dla Radia Swoboda, że akcje Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK) i Legionu Wolność Rosji w obwodzie biełogorodzkim „to dopiero początek”, ado takich incydentów dojdzie w innych regionach Rosji. 7:12 Władze Kijowa przekazały, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła nad miastem ponad 30 rakiet i dronów wystrzelonych przez Rosjan. 7:05 W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ponownie zaatakowali między innymi Kijów. Ze wstępnych ustaleń, które przekazał ukraiński sztab generalny wynika, że rosyjska armia użyła 15 pocisków manewrujących i 18 irańskich dronów Shahed.

Orban nie daje szans Ukraińcom. Wzywa do zawieszenia broni

Atak dronów na terytorium Rosji. Jeden eksplodował w pobliżu Smoleńska