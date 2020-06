Nietypowa konwencja w Lublinie. Kaczyński: Polska powinna pozostać wyspą wolności

Na specjalnej konwencji z młodymi osobami, które popierają Andrzeja Dudę, zostały poruszone tematy związane z ochroną zwierząt, środowiska, a także kwestie dotyczące równouprawnienia. Głos podczas wydarzenia zabrał także lider Prawa i Sprawiedliwości. – Chciałem powiedzieć kilka słów, kilka słów nawiązujących do tego, o czym tu słyszałem, ale także nawiązujących do szerszych problemów. Wydaje mi się, że jeśliby chcieć ująć bardzo krótko, w jednym słowie to wszystko, co jest waszymi aspiracjami, planami, marzeniami – to tym słowem jest „wolność”. „Wolność” rozumiana jest szeroko. Wolność to jest niesłychanie ważne słowo – powtórzył Jarosław Kaczyński. – Nie mówię tutaj o wewnętrznej wolności człowieka, bo to jest pewien przymiot ducha (…). Mnie chodzi o coś innego, chodzi o pewien stan społeczny, o pewną konstrukcje społeczną, w której istnieje szeroka sfera swobodnych decyzji, bo to jest właśnie wolność – dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Wolność można różnie ujmować – powiedział Jarosław Kaczyński. – Najczęściej mówi się o dwóch wolnościach – wolności „od czegoś” i wolności „do czegoś” – zaznaczył polityk. – Tylko taki kraj, w którym ta wolność rzeczywiście jest faktem może być uznany przez ludzi dojrzałych, zorientowanych, mających poczucie własnej wolności, za kraj właściwy – kontynuował lider PiS i stwierdził, że „wypada zapytać, czy wolność dzisiaj w świecie triumfuje, czy może jest zagrożona?”.

„Polska powinna pozostać wyspą wolności”

Jarosław Kaczyński zaznaczył także, że są kraje, w których nie ma wolności oraz kultury, które „nie traktują wolności jako wartości”. – Dzisiejszy czas także tej szczęśliwszej części naszego globu, gdzie wolność jest, też cierpi na różnego rodzaju choroby, które wolności zagrażają. Wolność jest zagrożona i właściwie można powiedzieć, że się cofa w części państw, gdzie gwarancje wolności istnieją – powiedział polityk. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dzisiaj m.in. „poprawność polityczna i związana z nią cenzura” powoduje, że „trudno mówić o wolności”. – W naszym kraju też to zjawisko się pojawiło. Polska powinna pozostać wyspą wolności – komentował lider PiS. Jarosław Kaczyński zwrócił się także bezpośrednio do młodych ludzi. – Ważne jest to, żeby wasze pokolenie rozumiało, że wolność jest ogromną wartością – stwierdził polityk. – My jesteśmy obozem wolności. Jeśli w Polsce wolność ma się rozszerzać, to musimy powiedzieć jasno: Andrzej Duda musi zostać prezydentem – powiedział na zakończenie.

W czasie wydarzenia poinformowano także, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jako pierwszy podpisał projekt ustawy zakładający walkę z dyskryminacją kobiet na rynku pracy.





