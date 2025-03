Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Znany ksiądz tłumaczy, dlaczego

Ks. Adam Wilczyński jest misjonarzem miłosierdzia. Jak tłumaczył w rozmowie z Radiem eM Kielce, „jego posługa polega na umożliwieniu powrotu grzesznika do Boga i Kościoła, szczególnie poprzez sakrament pokuty”. Duchowny zwrócił uwagę na fakt, że Wielki Post, który aktualnie trwa, jest szczególnym czasem, w którym możemy korzystać z Bożego miłosierdzia.

– Ważne aby zrodziło się w nas pragnienie nawrócenia, czyli wejścia na nowo w głęboką więź z Bogiem. Panu Bogu zależy na każdym człowieku – tłumaczył.

Grzechy, z których nie może rozgrzeszyć „zwykły” ksiądz

Ksiądz zwrócił uwagę na fakt, że istnieją grzechy, za popełnienie których zwykły spowiednik nie może dać wiernym rozgrzeszenia. – To grzechy, których proces rozgrzeszania trwa trochę, które nie każdy kapłan jest w stanie rozgrzeszyć. Są to grzechy zarezerwowane Stolicy Apostolskiej – podkreślił.

W takim przypadku procedura jest dość skomplikowana. – Najpierw trzeba wystosować anonimowe pismo, związane z popełnieniem przestępstwa, grzechu ciężkiego i dopiero po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej kapłan może udzielić rozgrzeszenia takiemu penitentowi – tłumaczył ks. Adam Wilczyński.

Na liście grzechów, które są zarezerwowane dla Watykanu znalazły się:

przemoc fizyczna wobec papieża

profanacja Najświętszego Sakramentu



bezpośrednia zdrada tajemnicy spowiedzi przez spowiednika

rozgrzeszanie wspólnika wobec szóstego przykazania dekalogu („nie cudzołóż”)

nagrywanie lub rozpowszechniania za pośrednictwem środków komunikacji społecznej treści sakramentu spowiedzi

Ważna decyzja papieża Franciszka ws. aborcji

Duchowny podkreślił na antenie Radia eM Kielce, że „są to grzechy ciężkie, przestępstwa wobec godności człowieka, godności sakramentu pokuty i pojednania”. – W przypadku profanacji mamy postawę człowieka, który z lekceważeniem i pogardą podchodzi do Najświętszych Postaci, wykorzystując je do własnych celów, czasem związanych nawet z kultami satanistycznymi – wyjaśniał.

– Rozgrzeszanie wspólnika przeciwko szóstemu przykazaniu dotyczy przede wszystkim osoby duchownej, która ma władzę sakramentalną i jej nadużywa, profanuje. Nagrywanie dotyczy osób, które chcą zdobyć informacje albo ośmieszyć sakrament pokuty i pojednania – zaznaczył.

Ks. Adam Wilczyński przypomniał również, że decyzją papieża Franciszka od 2016 roku z listy grzechów zarezerwowanych wyłącznie dla Stolicy Apostolskiej została wykreślona aborcja.

