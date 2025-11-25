81 punktów karnych i mandat na 8500 zł. 30-letni pirat drogowy złapany

Policjanci drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem, zwrócili uwagę na kierującego jadącego drogą krajową nr 79. Jego styl jazdy od początku budził poważne wątpliwości – mężczyzna wykonywał skrajnie niebezpieczne manewry, z dużą prędkością wyprzedzał inne pojazdy, ignorował znaki pionowe i poziome, a także przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania.

Kierowca piratem drogowym. Jechał 171 kilometrów na godzinę

Podczas pomiaru prędkości w obszarze zabudowanym okazało się, że kierowca jechał 171 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 50 km/h. Funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, doprowadzili do zatrzymania pojazdu w bezpiecznym miejscu.

Udana interwencja policji. 30-latek dostał mandat w wysokości 8500 zł oraz 81 punktów karnych

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie potwierdziło się, że za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, który nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci nałożyli na niego mandat karny 8500 zł oraz dopisali 81 punktów karnych. To jednak nie koniec konsekwencji – mężczyzna odpowie również przed sądem za jazdę bez uprawnień. Zgodnie z art. 94 Kodeksu wykroczeń grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna nie niższa niż 1500 zł, a także obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów.

Funkcjonariusze policji apelują: Kilka zaoszczędzonych sekund nie jest warte potencjalnej tragedii

Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Lekceważenie przepisów naraża na niebezpieczeństwo nie tylko samego kierującego, ale także innych uczestników ruchu. „Kilka zaoszczędzonych sekund nie jest warte potencjalnej tragedii” – podkreślają mundurowi.

