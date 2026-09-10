Głośna marka promowana przez Nawrockiego ma problem. Policja skierowała wnioski

Jak wynika z ustaleń medialnych, marka, której nazwa nawiązuje do nazwiska prezydenta miała używać symbolu ® przed uzyskaniem ochrony znaku towarowego, o czym oznaczenie informuje.

Do sądu trafił wniosek ws. firmy Nowrocky

O sprawie poinformował 10 września dziennikarz śledczy TVP Info Sylwester Ruszkiewicz.

– Nie wystarczy znak towarowy zgłosić do Urzędu Patentowego. Trzeba poczekać, żeby ten znak towarowy nabył prawa ochronne i mógł być zastrzeżony. Policja to sprawdziła, okazało się, że bez tego zastrzeżenia firma Nowrocky kontynuowała sprzedaż swoich produktów – relacjonował dziennikarz.

– Pod koniec maja skierowała pierwszy wniosek do sądu o ukaranie firmy, a później drugi. Wniosek dotyczy wykroczenia i kary grzywny – dodał. Mandat może wynieść około 5 tys. zł

Media wcześniej ustaliły, że logo marki zostało zastrzeżone przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta. Zgłoszenie wpłynęło do urzędu dokładnie 5 listopada 2025 roku.

Spółka Nawrocky i powiązania z prezydentem

Przypomnijmy, już pod koniec 2025 roku w sieci pojawił się sklep internetowy, który oferował ubrania i gadżety, które nawiązywały do ówczesnego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Były też przez niego promowane w trakcie kampanii prezydenckiej. Z kolei kilka miesięcy później powstała spółka Nawrocky należąca do Macieja Bartasuna.

Jej pełnomocnikiem został radca prawny Adam Soszyński, który w przeszłości współpracował z Muzeum II Wojny Światowej i zna Karola Nawrockiego – co potwierdził w rozmowie z Onetem. Powiązania ze spółką, jak wcześniej pisaliśmy, ma również siostra polityka.

Rafał Leśkiewicz rzecznik prezydenta w rozmowie z Onetem poinformował, że „kancelaria prezydenta, jak również pan prezydent Karol Nawrocki, nie mają jakichkolwiek relacji gospodarczych ze spółką NOWROCKY. Nie były nigdy podpisywane jakiekolwiek umowy, w tym te o charakterze marketingowym”.

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