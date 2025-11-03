Związkowcy nie zostawiają suchej nitki na MEN. „Chaotyczne i szkodliwe”

W ubiegłym tygodniu Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wydał komunikat w sprawie działań rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W dokumencie wyrażono sprzeciw wobec działań kierownictwa resortu, które – jak oceniono – „wykorzystują polską oświatę do bieżącej walki politycznej oraz ideologicznej”.

„Chaotyczne i szkodliwe działania”. Związkowcy grzmią. Tak oceniają MEN

„Zdecydowanie sprzeciwiamy się opieszałości rządu Donalda Tuska w kwestiach dotyczących powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej” – czytamy. Wyrażono także sprzeciw wobec wprowadzaniu przez MEN „chaotycznych i szkodliwych działań dotyczących przepisów, które wprost uderzają w interesy nauczycieli”.

W dalszej części wypunktowano, że praca nauczycieli jest deprecjonowana przez:

utrzymywanie żenująco niskich wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym propagandowym twierdzeniu, że MEN walczy o „podniesienie prestiżu tego zawodu”;

faktyczne odmawianie nauczycielom przysługujących wszystkim pracownikom norm ochronnych w zakresie czasu i warunków pracy;

przydzielanie nauczycielom kolejnych zadań oraz biurokratycznych obowiązków bez zwiększania wynagrodzeń z tego tytułu,

ograniczanie możliwości realizowania przez szkoły zadań statutowych i bezpodstawne przerzucanie na nauczycieli odpowiedzialności za ten stan rzeczy;

przerzucanie na nauczycieli odpowiedzialności za brak kompetencji wychowawczych i zaniedbania rodziców.

W dokumencie pojawiła się też lista żądań. WZZ „Forum-Oświata” domaga się m.in. niezwłocznego podjęcia przez MEN rzeczywistego dialogu ze wszystkimi związkami zawodowymi oraz natychmiastowej realizacji działań, których celem jest wyeliminowanie z obiegu prawnego niekorzystnych dla nauczycieli przepisów dot. sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych.

