Przyjechali z Niemiec, w Warszawie napadali młode kobiety. Wpadli w ręce policji

Atakowali młode kobiety, wpadli w ręce policji

Do napadów dochodziło na terenie Ochoty. Sprawcy w godzinach nocnych atakowali młode osoby. Jak donosi policja, mężczyźni byli bardzo brutalni, zdawali ciosy gumową pałką. Ich łupem padały głównie pieniądze i telefony komórkowe. Do pierwszego zdarzenia doszło 6 stycznia w rejonie parku Szczęśliwickiego. Jedna z napadniętych kobiet w wyniku tych zdarzeń trafiła do szpitala.

Złapanie sprawców stało się dla policji priorytetem, a sprawę szczególnym nadzorem objął Komendant Rejonowy Policji Warszawa III. Napastnicy zostali ujęci w nocy z 17 na 18 stycznia. Okazało się, że sprawcy to dwaj 20-latkowie i 18-latek. Mężczyźni zostali wypatrzeni w tramwaju przez funkcjonariuszy. Zabezpieczono przy nich gumową pałkę, nóż oraz bilety lotnicze na samolot do Niemiec na 19 stycznia. Okazało się, że obaj 20-latkowie przebywają tam na stałe, a do Polski przylecieli w odwiedziny do bliskich. Podczas przeszukania pomieszczeń, które zajmowali zatrzymani policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy.

W prokuraturze 18 i 20-latek usłyszeli zarzuty popełnienia pięciu rozbojów, natomiast drugi 20-latek odpowie za cztery rozboje. Ponadto jeden z 20-latków odpowie również za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas jego zatrzymania. Sąd zdecydował wobec wszystkich zatrzymanych o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 12 lat więzienia.