Włamywacz przebrał się, by przechytrzyć policję. Wpadł przez jeden szczegół

Trafił do szpitala z silnym bólem w klatce piersiowej. Lekarz, po dwóch minutach, bez badań odesłał go do domu. Pan Bogusław zmarł następnego dnia w drodze do szpitala.