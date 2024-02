Skandaliczny transparent na strajku rolników. Organizator protestu: Żałuję tego zdarzenia

W proteście w okolicach węzła Gorzyczki w województwie śląskim wzięło udział około 150 traktorów. Na ciągniku jednego z nich pojawiła się flaga komunistycznej Rosji oraz transparent o skandalicznej treści: „Putin, zrób porządek z Ukrainą, Brukselą i naszymi rządzącymi”.

„Informacyjnie – skandaliczny transparent, którego zdjęcie obiegło sieć, został od razu usunięty i zabezpieczony przez policję. Policja i prokuratura prowadzą czynności wobec jego autora. Nie będzie zgody na takie przestępcze działania” – poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

„Nie ma zgody na łamanie prawa i nawoływanie do nienawiści!! Natychmiastowa reakcja polskiej policji na prezentowanie skandalicznych haseł podczas protestu rolników na terenie powiatu wodzisławskiego. Policja i prokuratura wykonują czynności w kierunku art. 256 § 1 k!!” – brzmi z kolei wpis policji.

Śląsk. Baner o Władimirze Putinie, Ukrainie, Brukseli i rządzących. „Potępiam to zachowanie”

Sprawę skomentował dla portalu nowiny.pl organizator protestu, który o sprawie dowiedział się od innych rolników. – Rolnicy przybyli z różnych miejscowości, więc nie miałem kontroli nad treściami na każdym banerze. Jednakże potępiam zachowanie tego konkretnego rolnika – zaczął Łukasz Mura.

– To zachowanie mnie zasmuciło. Jednak podczas protestów nie jest możliwe uchwycenie wszystkiego. Dobrze, że policja, która odpowiedzialnie zabezpieczała protest, była czujna i zwróciła uwagę na ten incydent. Jako organizator miałem mnóstwo spraw na głowie. Żałuję tego zdarzenia – dodał rolnik.

Skandaliczny transparent na proteście rolników. Lider Oszukanej Wsi: To nam nie pomoże

Głos w rozmowie z Polsat News zabrał też lider stowarzyszenia Oszukana Wieś. – To jest całkowite szkodzenie rolnictwu. Protesty są całkowicie oddolne i tylko dlatego, że rolnikom dzieje się krzywda. Do tego przyklejają się różne nacjonalistyczne organizacje. To nie są rolnicy. Ja nie wierzę, że to był prawdziwy rolnik, który takie coś pisze, bo to w nas uderza. Na pewno to nam nie pomoże, tak nie powinno być – powiedział Wiesław Gryn.

