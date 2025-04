Trzaskowski dystansuje Tuska w najnowszym sondażu. Sporo niespodzianek

Rafał Trzaskowski znalazł się na czele kwietniowego rankingu zaufania polityków, który przeprowadził IBRiS dla Onetu. Włodarz Warszawy osiągnął wynik 50 proc. To wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem. Kandydatowi KO po raz drugi udało się dotknąć „magicznej bariery”. Wcześniej taki wynik osiągnął w lutym 2024 r. Zaufaniem co najmniej połowy Polaków cieszyli się również Andrzej Duda, Łukasz Szumowski i Szymon Hołownia.

Drugie miejsce w najnowszym sondażu zajął Donald Tusk z wynikiem 40 proc. Premier od marca zanotował wzrost o 4,8 pkt proc. Na podium uplasował się Mateusz Morawiecki z wynikiem 36,8 proc. To rezultat lepszy o 0,7 p.p. miesiąc do miesiąca. Poza podium uplasował się Adam Bodnar z wynikiem 36,1 proc., który nie był uwzględniony w poprzednim rankingu.

Wymowny wynik Dudy w najnowszym sondażu. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce rok temu

Piątą pozycję zajął Karol Nawrocki, który cieszy się zaufaniem na poziomie 35,8 proc., co stanowi poprawę o 2,8 p.p. Dopiero na szóste miejsce spadł Duda, któremu ufa 33,8 proc. Polaków. To spadek o 2,2 p.p. Poprzednio głowy państwa w czołowej trójce nie było w styczniu 2024 r. Jeśli chodzi o wyniki godne zaufania to na 10. miejscu uplasowała się Magdalena Biejat z wynikiem 31,6 proc., która odnotowała największy wzrost poparcia w badaniu – o 5,8 p.p.

Sporo stracił Grzegorz Braun – ostatni z 20 badanych polityków, ufa mu 5,9 proc. respondentów i w ciągu miesiąca aż 8,9 p.p. zaufania mniej. Polityk ma też najwyższą nieufność (75,9 proc.), która wzrosła o 11 p.p. Na 15. miejscu w rankingu zaufania z wynikiem 23,8 proc. znalazł się Sławomir Mentzen, które od marca stopniało o 5,8 p.p. Kandydatowi Konfederacji w wyborach nie ufa 62 proc. ankietowanych. Trzeci najwyższy poziom nieufności ma Jarosław Kaczyński (59.9 proc.).

Badanie przeprowadzono od 22 do 23 kwietnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).



