Sensacyjne wieści o przyszłości Dudy. Polacy stawiają sprawę jasno

6 sierpnia zakończy się kadencja Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta Polski. Od wielu tygodni pojawiają się spekulacje na temat zawodowej przyszłości głowy państwa.

Andrzej Duda premierem?

Jak się okazuje, nie jest wykluczone, że Andrzej Duda zostanie w polityce i będzie pełnił w niej aktywną rolę. – Zawsze traktowałem swoją rolę w polityce służebnie. Jeżeli będzie potrzeba, bym służył, pełniąc inną funkcję, to na pewno będę to bardzo poważnie rozważał – stwierdził prezydent w rozmowie z Radiem Wnet. Andrzej Duda doprecyzował, że musiałaby to być funkcja, która nie narusza godności urzędu prezydenta. Jego zdaniem, takiej godności nie narusza stanowisko szefa rządu.

Prezydent tłumaczył, że premier to najważniejsza wykonawcza funkcja w państwie. – Szef rządu ma najwięcej zadań do wykonania i najwięcej kompetencji, spośród wszystkich możliwych funkcji w państwie. To nie jest żadne naruszenie godności urzędu głowy państwa – wyjaśnił.

Andrzej Duda wróci do PiS? Polacy ocenili w sondażu

Na chwilę obecną nie wiadomo, którą partię reprezentowałby Andrzej Duda. Przed prezydenturą polityk był związany z PiS a oznaki związania właśnie z tym ugrupowaniem były widoczne przez obie kadencje.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” Polaków zapytano, czy głowa państwa powinna powrócić do PiS. Na tak postawione pytanie 13 proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak a 12 proc. raczej tak. Przeciwnego zdania jest 24 proc. badanych (15 proc. „zdecydowanie” a 9 proc. „raczej”). Aż 51 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko głosy tych, którzy deklarują poparcie dla PiS, wówczas przychylna pomysłowi powrotu Andrzeja Dudy do PiS jest 56 proc. respondentów (34 proc. „zdecydowanie” a 22 proc. „raczej”). Odmiennego zdania jest zaledwie 7 proc. sympatyków partii Jarosława Kaczyńskiego (5 proc. „raczej” a 2 proc. „zdecydowanie”). 37 proc. nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Badanie zrealizowano w dniach 28-29 maja 2025 roku metodą CAWI na próbie 1039 dorosłych Polaków.

