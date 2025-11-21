Rusza operacja „TOR”. Co to oznacza?

W związku z aktami dywersji o charakterze terrorystycznym, do których doszło na infrastrukturze kolejowej na odcinku Warszawa-Lublin, Komendant Główny Policji zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wsparcie działań policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

20 listopada prezydent podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Wojska Polskiego do pomocy policji. Decyzja ta umożliwiła rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań zabezpieczających.

Policja rusza z operacją pod kryptonimem „TOR”. Na czym będzie ona polegać? Wyjaśniamy

Dziś Komendant Główny Policji zarządził operację policyjną pod kryptonimem „TOR”. Jej głównym celem jest przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego – w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

Realizacja operacji wymaga ścisłej współpracy policji, Straży Ochrony Kolei i Sił Zbrojnych RP. Wspólne działania obejmują m.in. patrole, obserwację, dozór newralgicznych obszarów oraz gotowość do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożeń. W operacji wykorzystywane będą również policyjne i wojskowe statki powietrzne.

Stopień alarmowy CHARLIE. Co on oznacza?

Przypomnijmy, że decyzją Prezesa Rady Ministrów, w związku z ostatnimi incydentami na terenach kolejowych, wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE, obowiązujący na obszarach linii kolejowych.

W związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego służby i administracja publiczna zachować muszą szczególną czujność. System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy).

Trzeci stopień alarmowy wymusza m.in. wprowadzenie dyżurów osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

