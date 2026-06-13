Tusk i dwie zamaskowane osoby. Taką grafikę wykreowała TV Republika
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Tusk i dwie zamaskowane osoby. Taką grafikę wykreowała TV Republika

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siedziba TV Republika
siedziba TV Republika Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Telewizja Republika promuje swoją nową zbiórkę. W miejscu dedykowanej jej grafice pojawiała się jednak inna, na której widać m.in. Donalda Tuska.

W środę 10 czerwca Telewizja Republika wystartowała z nową zbiórką, której cel wyznaczono na 175 tys. zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na „studio specjalne”, które zostanie zorganizowane w związku z wizytą Karola Nawrockiego w USA.

Karol Nawrocki z wizytą w USA. Ekspert komentuje

Prezydent Polski dostał zaproszenie od Donalda Trumpa i już w najbliższą niedzielę będzie przyglądał się przebiegowi gali UFC Freedom 250, która zostanie zorganizowana na terenie Białego Domu. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi 80. urodziny.

Prezydent Polski osiągnie cel, jeżeli nawet w przelocie spotka się z Trumpem i będzie miał chwilę, żeby porozmawiać z nim twarzą w twarz. Wtedy będzie mógł powiedzieć, że poruszył ważne tematy, a Trump odpowiedział mu w konkretny sposób – analizuje w rozmowie z „Wprost” dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

Telewizja Republika ma nową zbiórkę. Dedykowana grafika, a potem twarz Tuska

Telewizja Republika w prawym dolnym rogu ekranu w swojej transmisji wyświetla planszę, na której widać postęp prowadzonej zbiórki. W piątek 12 czerwca chwilę po godz. 21:00 udało się zgromadzić już 41 proc. kwoty.

Co ciekawe, były takie momenty transmisji, w której stacja rezygnowała z tej grafiki, a w jej miejsce – również w prawym dolnym rogu – pojawiało się zdjęcie uśmiechniętego Donalda Tuska, za którym wstawiono dwie zamaskowane osoby. Na wykreowanej planszy widniał napis: „Pakt migracyjny Tuska”.

Od piątku na terenie Unii Europejskiej zaczął obowiązywać pakt azylowo-migracyjny. Komisja Europejska zapewnia, że nowe przepisy przełożą się na wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Jak przypomina rmf24.pl, Polska, chociaż została czasowo zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, ze nie wdroży paktu w pełni. „Warszawa otrzymała zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Zwolnienie zostało przyznane na rok, z możliwością przedłużenia” – czytamy.

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Źródło: WPROST.pl / Telewizja Republika / rmf24.pl