Nawrocki spotkał się ze Skolimem w Juracie. „To dla nas ogromny zaszczyt”

W miniony weekend w rezydencji prezydenta RP w Juracie odbyło się wydarzenie „Przyszłość.pl”, które było skierowane do młodych ludzi. Na gości czekało wiele atrakcji, a poza rozmową z głową państwa, przygotowano strefę sportową oraz zaplanowano koncerty.

Wydarzenie Karola Nawrockiego w Juracie. Burza wokół koncertu Skolima

Największy rozgłos zyskał fakt, że na scenie ma wystąpić Skolim, znany jako „król latino”. Pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, w których punktowano, że w tekstach piosenek wspomnianego wykonawcy pojawiają się aluzje o zabarwieniu seksualnym, a w konsekwencji taka twórczość nie powinna być promowana na wydarzeniu, które firmuje prezydent.

Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, wykształceni muzycy, prywatnie rodzice trzech chłopców, zaapelowali do prezydenta o odwołanie koncertu. – Proszę odwołać koncert Skolima podczas tego wydarzenia i zastąpić go artystą, którego twórczość będzie promowała wartości, które chcielibyśmy naprawdę przekazywać kolejnemu pokoleniu – podsumowali w nagraniu na Facebooku.

– Będą też inne wzorce artystyczne. Będą bracia Lee, czyli pianiści z konkursu chopinowskiego z Korei. Staramy się odpowiedzieć na każdą wrażliwość. Natomiast nie możemy też zamykać oczu, że młodzi ludzie lubią czasami muzykę rozrywkową i być może lekko pikantną – odpowiadał na antenie Polsat News Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Skolim spotkał się z Nawrockim. „To dla nas ogromny zaszczyt”

Koncert ostatecznie się odbył i – jak wynika z relacji Interii – Skolim na scenie zaprezentował swoje największe przeboje, w tym m.in. „Wyglądasz Idealnie”. Wokalista ominął niektóre fragmenty utworów, a zamiast niego zaśpiewała je zgromadzona publiczność.

Po zakończeniu koncertu wokalista spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. „Koncert SKOLIMA spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem, a obecność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadała temu wydarzeniu szczególny charakter. Cieszymy się, że energia, muzyka i atmosfera koncertu SKOLIMA zostały tak ciepło przyjęte przez pana prezydenta. To dla nas ogromny zaszczyt i piękny moment, który na długo pozostanie w pamięci – powiedział w rozmowie z „Faktem” Wojciech Woner, menedżer Skolima.

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