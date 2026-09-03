Karol Nawrocki na świadka. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta

Karol Nawrocki ma być przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
„W postępowaniu prowadzonym przez Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r., o sygn. akt 1001-14.Ds.16.2026, prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka” – czytamy w komunikacie prokuratury
.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: WPROST.pl