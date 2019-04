BBC: Tusk sugeruje „elastyczne” 12-miesięczne opóźnienie brexitu

Jak wynika z ustaleń brytyjskiej telewizji, szef RE postuluje, by dać Londynowi dodatkowe 12 miesięcy na osiągnięcie porozumienia ws. warunków wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty. Nie oznacza to jednak, że Wielka Brytania musiałaby spędzić w UE kolejny rok. Plan Tuska zakłada możliwość „rozwodu” w dowolnym momencie, gdy zostaną uzgodnione warunki między unijnymi negocjatorami, a rządem brytyjskim, które następnie zaakceptuje tamtejszy parlament. Jak podaje BBC, taki plan ma przedstawić Donald Tusk na zaplanowanym na 10 kwietnia szczycie UE.

Theresa May usiłuje przełamać impas

W piątek premier Theresa May podczas kolejnych rozmów z przedstawicielami Partii Pracy ma szukać wyjścia z patowej sytuacji, w której znajduje się obecnie jej gabinet. Po tym, jak Izba Gmin trzykrotnie odrzuciła wynegocjowaną przez nią umowę, a następnie nie zgodziła się na żaden z ośmiu ani czterech zaproponowanych scenariuszy brexitu, członkowie niższej izby parlamentu poparli projekt, który obliguje premier do starania się o dalsze opóźnienie terminu wyjścia z Unii Europejskiej.

Wielka Brytania miałaby opuścić Unię Europejską 12 kwietnia, niezależnie do tego, czy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie warunków. Premier nadal podejmuje wysiłki, by zyskać większość potrzebną do przyjęcia jej porozumienia, ale jednocześnie przyznaje, że jeśli Zjednoczone Królestwo chce uniknąć bezumownego brexitu, potrzebny może być dodatkowy czas na negocjacje.