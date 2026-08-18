Rozwój Plus rośnie w siłę. Do Morawieckiego dołączył „kolejny prezydent miasta”

17 sierpnia były premier był gościem telewizji wPolsce24. W trakcie rozmowy wypowiedział się m.in. na temat obecnej sytuacji w jego nowym ugrupowaniu. Jak ujawnił, coraz więcej osób chce z nim współpracować.

Rozwój Plus się rozrasta. Morawiecki o kandydatach

– Tysiące ludzi do nas przychodzi. Teraz mamy parę tysięcy wniosków, które są jeszcze nierozpatrzone i to irytuje mnie, że to idzie tak wolno. Jednak mogę powiedzieć, że wszystkie transfery, jak w futbolu, lubią ciszę – przekazał w poniedziałek Mateusz Morawiecki.

Pytany o więcej szczegółów były premier ujawnił, że wśród nowych członków ugrupowania ma się znaleźć „kolejny prezydent miasta w Polsce” . – Już jest ich kilku. Mamy kolejne spotkania. Jest bardzo duże zainteresowanie samorządowców, przedsiębiorców. Znane osoby będą do nas dołączać, będziemy je z ogromną radością pokazywać – zapowiedział. Nie padły jednak konkretne nazwiska.

Morawiecki liczy na Nawrockiego

W trakcie wywiadu były premier odniósł się również do działań prezydenta. Ujawnił, że liczy na to, że Nawrocki „doprowadzi do cichego patronowania paktowi senackiemu” .

– Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli się prawicowe partie, czyli Rozwój Plus, PiS, Konfederacja nie porozumieją, to znowu zostaniemy ograni. Po co Senat oddawać za darmo? Przecież mamy szansę tam wygrać, jeżeli się porozumiemy według jakichś parytetów, nad którymi będzie czuwał oczywiście prezydent, niewchodzący w politykę partyjną, lecz prezydent, który może chcieć ogłaszać referendum – stwierdził Morawiecki.

– Panu prezydentowi na pewno zależy na tym, żeby Senat był Senatem niezależnym, patriotycznym, takim, który będzie chciał zapytać naród polski o zdanie w tej czy innej sprawie. Dlatego mam nadzieję na taki właśnie cichy patronat – dodał.

Czytaj też:

Opuścił PiS, ocenił postulat Kaczyńskiego. Ujawnił „kto powinien być wywalony z Polski na zbity pysk” Czytaj też:

Pomysł Morawieckiego pod lupą Mentzena. „Nie ma absolutnie żadnych dowodów, że to zadziała”