Sygnał alarmowy dla Donalda Tuska. Tak oceniają go Polacy. Nowy sondaż

W sondażu United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski respondentów zapytano, czy w ich ocenie premier Donald Tusk odpowiednio reaguje na nieprawidłowości i kontrowersje dotyczące osób ze swojego obozu politycznego. Głosy respondentów są podzielone.

Żółta karta dla Donalda Tuska? Najnowszy sondaż

11,6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 27,3 proc. – „raczej tak”. Łącznie to 38,9 proc. pozytywnych wskazań. Przeciwnego zdania jest 57,6 proc. respondentów, w tym 15,3 proc. stoi na stanowisku, że reakcja szefa polskiego rządu „raczej nie jest” dostosowana do sytuacji, a 42,3 proc., że „zdecydowanie nie jest”. 3,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

W sondażu sprawdzono także, jak przedstawiają się opinie w zależności od tego, jakie poglądy polityczne mają respondenci. 75 proc. wyborców obozu rządzącego uważa, że reakcje premiera są odpowiednie, a 20 proc. jest przeciwnego zdania. Jeśli chodzi o wyborców opozycji, proporcja się odwraca. 15 proc. pozytywnie podchodzi do sprawy, a 82 proc. negatywnie ocenia premiera.

Ogromna nieufność wobec Donalda Tuska. Nowy sondaż

Dzisiaj opublikowano też sondaż zaufania, który został przeprowadzony przez IBRIS dla Onetu. Jak wynika z badania, Donaldowi Tuskowi ufa 36,9 proc. respondentów, czyli o 1,4 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Z kolei nieufność wobec szefa polskiego rządu pozostaje praktycznie bez zmian i wynosi 58,9 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21–23 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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