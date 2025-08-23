Wielki QUIZ dla grzybiarzy.
Prawdziwy mistrz koszyka z łatwością zgarnie choć 7/10!
Grzybobranie to jedna z ulubionych tradycji Polaków. Każdego roku miliony osób wyruszają do lasów w poszukiwaniu prawdziwków, podgrzybków czy kurek. Ale czy naprawdę znasz wszystkie ciekawostki o grzybach jadalnych? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy nie nadziejesz się na podchwytliwe pytania i jesteś prawdziwym mistrzem koszyka!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który grzyb nazywany jest „królem polskich lasów”?
Podgrzybek brunatny
Borowik szlachetny
Koźlarz czerwony
2 / 10 Kurki (pieprznik jadalny) są cenione m.in. dlatego, że:
Nie atakują ich owady
Rosną tylko w lipcu
Mają zapach odstraszający zwierzęta
3 / 10 Jadalny rydz w Polsce najczęściej rośnie:
W młodych lasach sosnowych
W gęstych bukowych lasach
Na łąkach i polanach
4 / 10 Który z tych grzybów jest jadalny i ma charakterystyczny, orzechowy smak?
Czubajka kania
Maślak zwyczajny
Opieńka miodowa
5 / 10 Jaką cechę mają borowiki szlachetne, która wyróżnia je spośród innych grzybów?
Nie ciemnieją po przecięciu
Zmieniają kolor na niebieski przy dotknięciu
Mają gorzki smak
6 / 10 Który z tych grzybów jadalnych często nazywany jest „sową”?
Opieńka miodowa
Maślak zwyczajny
Czubajka kania
7 / 10 Dlaczego podgrzybek brunatny bywa mylony z borowikiem szlachetnym?
Oba mają jasny kapelusz i rosną tylko na łąkach
Oba mają rurkowaty spód kapelusza
Oba występują wyłącznie pod dębami
8 / 10 Który grzyb jadalny ma lejkowaty kształt i złocistą barwę?
Pieprznik jadalny
Maślak zwyczajny
Borowik szlachetny
9 / 10 Jak nazywa się grzyb, który w Polsce uchodzi za rarytas i występuje niezwykle rzadko – jest pod ochroną?
Koźlarz babka
Rydz
Smardz
10 / 10 Który jadalny grzyb przypomina wyglądem białą kulę, często wielkości piłki?
Pieprznik trąbkowy
Purchawka olbrzymia
Czubajka kania
Więcej quizów
-
Polska w pigułce. QUIZ, który sprawdzą Twoją wiedzę o ojczyźnieOgólneQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce. Mistrz zgarnie 10/10OgólneQuiz
-
QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!OgólneQuiz
-
Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby! Oto QUIZ, który cię zaskoczyOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
Ten QUIZ zdemaskuje twoją wiedzę o Polsce. Zgarniesz choć 7 punktów?OgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ językowy dla bystrzaków! 10/10 to „mus”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym pytaniem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL!
Rozpoznaj kadr z klasyków!RozrywkaQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Poziom trudności jak sinusoida!Język polskiQuiz
-
QUIZ z legendarnych wieczorynek!
Pytanie nr 5 to prawdziwa pułapka!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Uwaga na pułapki!Język polskiQuiz
-
Trudny QUIZ językowy. Dasz radę zdobyć 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami. O każdy punkt trzeba walczyćJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
QUIZ językowy dla prymusów. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/20 będzie osiągnięciem!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando! Zawalcz o dobry wynikJęzyk polskiQuiz