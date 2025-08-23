Quizy

Wielki QUIZ dla grzybiarzy.
Prawdziwy mistrz koszyka z łatwością zgarnie choć 7/10!

Grzybobranie to jedna z ulubionych tradycji Polaków. Każdego roku miliony osób wyruszają do lasów w poszukiwaniu prawdziwków, podgrzybków czy kurek. Ale czy naprawdę znasz wszystkie ciekawostki o grzybach jadalnych? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy nie nadziejesz się na podchwytliwe pytania i jesteś prawdziwym mistrzem koszyka!
Twój wynik:

1 / 10 Który grzyb nazywany jest „królem polskich lasów”?

Podgrzybek brunatny
Borowik szlachetny
Koźlarz czerwony

2 / 10 Kurki (pieprznik jadalny) są cenione m.in. dlatego, że:

Nie atakują ich owady
Rosną tylko w lipcu
Mają zapach odstraszający zwierzęta

3 / 10 Jadalny rydz w Polsce najczęściej rośnie:

W młodych lasach sosnowych
W gęstych bukowych lasach
Na łąkach i polanach

4 / 10 Który z tych grzybów jest jadalny i ma charakterystyczny, orzechowy smak?

Czubajka kania
Maślak zwyczajny
Opieńka miodowa

5 / 10 Jaką cechę mają borowiki szlachetne, która wyróżnia je spośród innych grzybów?

Nie ciemnieją po przecięciu
Zmieniają kolor na niebieski przy dotknięciu
Mają gorzki smak

6 / 10 Który z tych grzybów jadalnych często nazywany jest „sową”?

Opieńka miodowa
Maślak zwyczajny
Czubajka kania

7 / 10 Dlaczego podgrzybek brunatny bywa mylony z borowikiem szlachetnym?

Oba mają jasny kapelusz i rosną tylko na łąkach
Oba mają rurkowaty spód kapelusza
Oba występują wyłącznie pod dębami

8 / 10 Który grzyb jadalny ma lejkowaty kształt i złocistą barwę?

Pieprznik jadalny
Maślak zwyczajny
Borowik szlachetny

9 / 10 Jak nazywa się grzyb, który w Polsce uchodzi za rarytas i występuje niezwykle rzadko – jest pod ochroną?

Koźlarz babka
Rydz
Smardz

10 / 10 Który jadalny grzyb przypomina wyglądem białą kulę, często wielkości piłki?

Pieprznik trąbkowy
Purchawka olbrzymia
Czubajka kania

