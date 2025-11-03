Trump ułaskawił miliardera. Teraz twierdzi, że go nie zna

Ułaskawienie zostało ogłoszone 19 października. Jak informowała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, prezydent „skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień, ułaskawiając Zhao, ściganego przez administrację Bidena w ramach wojny z kryptowalutami”.

W niedzielnym wywiadzie dla programu „60 Minutes” w stacji CBS News Trump został zapytany, dlaczego ułaskawił osobę oskarżoną o wspieranie grup terrorystycznych. – Nie wiem, kim on jest – odpowiedział wprost prezydent. – Nie mam pojęcia, kto to. Wiem, że dostał wyrok czterech miesięcy więzienia albo coś w tym stylu. Słyszałem, że to było polowanie na czarownice pod wodzą Bidena – dodał.

Norah O'Donnell, prowadząca wywiad, przypomniała, że administracja Joe Bidena zarzucała Zhao umożliwienie prania pieniędzy przez organizacje terrorystyczne, w tym Hamas. Zhao, Kanadyjczyk urodzony w Chinach, został w 2023 roku oskarżony o naruszenie przepisów ustawy o tajemnicy bankowej. Prokuratura ustaliła, że Binance świadomie obsługiwała klientów z krajów objętych sankcjami i nie zgłaszała podejrzanych transakcji.

Został skazany na 4 miesiące więzienia. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie

W 2024 roku Zhao został skazany na czteromiesięczny wyrok więzienia, po czym jego firma zapłaciła rekordową grzywnę 4,3 mld dolarów i została pozbawiona prawa działalności w USA. Ułaskawienie nastąpiło dwa miesiące po publikacji „Wall Street Journal”, który informował, że przedsięwzięcie kryptowalutowe rodziny Trumpów, warte 4,5 mld dolarów, współpracowało z platformą powiązaną z Binance.

Donald Trump, który w przeszłości nazywał otwarcie atakował bitcoin i wskazywał, że ten „opiera się na niczym”, dziś otwarcie wspiera rozwój kryptowalut w USA i zapowiada stworzenie narodowych rezerw cyfrowych aktywów. Według magazynu „Forbes”, majątek Zhao wynosi około 86 miliardów dolarów, a miliarder wciąż kontroluje większość udziałów Binance.

