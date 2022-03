NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja z 25 marca

Prezydent Ukrainy powiedział przywódcom NATO, że Rosja nie zatrzyma się na jego państwie, tylko pójdzie dalej. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na art. 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomniał, że Ukraina również miała tzw. gwarancje w ramach Memorandum Budapesztańskiego.

Joe Biden był pytany o możliwość użycia przez Rosję broni chemicznej podczas wojny na Ukrainie. – Nie będę przekazywał informacji wywiadu. Zareagowalibyśmy, gdyby Władimir Putin jej użył – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że Polska zgodziła się być jednym z gwarantów ewentualnego porozumienia pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi, które miałoby zakończyć wojnę na Ukrainie.



Bardzo aktywny medialnie minister obrony Rosji Siergiej Szojgu nagle „zniknął”, a rzecznik Kremla nie chciał wypowiadać się na jego temat. Dopiero po czasie w rosyjskich mediach pojawiło się nagranie, na którym widać Szojgu. Jak ocenia „Biełsat”, ma pokazać, że Szojgu „żyje i ma się dobrze”. Jednak nagranie budzi wątpliwości.

Wojna na Ukrainie. Najważniejsze informacje – relacja na żywo z 25 marca